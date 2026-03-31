Taylor Swift lanza un edit de Elizabeth Taylor como vídeo oficial

Taylor Swift ha lanzado hoy el vídeo oficial de la canción ‘Elizabeth Taylor’, compuesto por clips de diferentes películas de la actriz, como si de un fan made se tratase. De momento, al igual que el vídeo de ‘Opalite’, está disponible de forma exclusiva en Spotify y Apple Music.

Al contrario que en ‘The Fate of Ophelia’ y ‘Opalite’, Swift no ha optado por ningún tipo de superproducción para el videoclip de ‘Elizabeth Taylor’. En su lugar, ha optado por homenajear directamente a la actriz con una recopilación de clips sacados de algunas de sus películas más icónicas: ‘Cleopatra’, ‘Gigante’, ‘El padre de la novia’ o ‘A Place In The Sun’, entre otras. Adicionalmente, Swift también ha publicado la versión ‘So Glamorous Cabaret’ del tema, a piano.

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Muchos fans de la artista no se han sentido muy felices con el movimiento de Taylor, con algunos, como el de este usuario de Popjustice, deseando que se trate de una «broma de April Fools»: «¡Manifestándolo!», ha escrito el usuario XXX. El vídeo de ‘Opalite’ llegó a YouTube dos días después de su debut en plataformas, por lo que podemos esperar algo similar con el de ‘Elizabeth Taylor’.

En el mismo día, una showgirl real de Las Vegas habría denunciado a Taylor por una cuestión de copyright con el título de su último disco, ‘The Life of a Showigrl’. Así, los abogados de Maren Wade, quien ha presentado la demanda, aseguran que alguien que «ha gastado 12 años de su vida construyendo una marca no debería verla desaparecer porque llegue alguien más grande».

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La denuncia recoge que Wade, exconcursante de America’s Got Talent, empezó en 2014 a escribir una columna en Las Vegas Weekly titulada ‘Confessions Of A Showgirl’. Desde entonces, lo que empezó como una pieza escrita se ha convertido también en un podcast y espectáculo en vivo, por lo que Wade habría decidido demandar a Swift por violación de derechos de autor, falsa designación de origen y competencia desleal.