Esta Semana Santa hemos estado en SanSan Festival, Benicàssim, donde hemos visto grandes conciertos como los de Maria Arnal, La Casa Azul, Guitarricadelafuente o Rigoberta Bandini. Pero también había una carpa para dj’s llamada nada menos que El Santuario y espacio para dj’s en los escenarios principales. Por ahí pasó por ejemplo Alizzz y tenían que pasar Zahara -con su nuevo alias DRAMA- y Martí Perarnau IV, pero lamentablemente el jueves se cancelaron las actuaciones por las fuertes rachas de viento. Zahara al menos sí pudo pinchar en la fiesta de presentación del miércoles en el Restaurante Habanero, momento que aprovechamos para invitarla de nuevo a nuestro podcast Revelación o Timo. Hablamos de sus nuevos proyectos, definitivamente más orientados a la electrónica.

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Este año Zahara se embarcará en una nueva gira RAVE que llevará los beats incluso un paso más allá de lo que se ha visto en ‘Puta’, ‘Lento ternura’ y sus conocidas puestas en vivo. También acaba de publicar los remixes de ‘Lento ternura’ bajo el sobrenombre ‘Lento technura’ con colaboraciones de gente como Alexxandra (Delaporte), Hidrogenesse, Alexkid y Cora Novoa; e incluso las dos bandas sonoras que prepara tendrán una fuerte implicación de bombos y acelerados bpm’s. Su tema para ‘Pioneras: solo querían jugar’ (Marta Díaz de Lope Díaz) se llamará ‘Marimacho’.

La conversación fluye entre debates sobre qué es ser un buen DJ, cómo se prepara una sesión de VJ, cómo ha cambiado la pista de baile durante los últimos años o el horror de recibir peticiones musicales que no pegan o, por el contrario, ni molestarte en leer la sala como DJ. Zahara cuenta su experiencia como público en festivales como DekMantel, habla de artistas como Paquita Gordon y de la libertad que representa la pista:

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«En la pista guardo el móvil y no estoy grabando. Me gusta ir fuera de España a clubs. Hay una cultura de preservar la pista de baile, que no haya teléfonos, que no haya conversación, que no haya un pavo en primera fila fichando a ver cuál es la tía que está más pedo para entrarle. ¡Basta de esto! La pista es un lugar de libertad, de «no juicio», para que llegue un gilipollas a grabarme un vídeo cuando yo estoy en pleno éxtasis», asegura. Aún no puede hablar de su peor sesión como dj porque lleva muy pocas, pero sí recuerda su peor festival: uno en el que tenía que salir antes de Melendi (aunque esa es otra historia, que nos cuenta a modo de interludio).

En la segunda mitad del podcast hablamos de remixes que superaron a las canciones originales o que, por el contrario, las empeoraron muy visiblemente. Ahí podemos hablar de ‘Missing’ de Everything But the Girl, de ‘I Follow Rivers’ de Lykke Li, de ‘Summertime Sadness’ de Lana del Rey, de mash-ups como el que se hizo de Kylie Minogue con New Order… o de cómo ha evolucionado el concepto de remix en los últimos años, convirtiéndose en un mero truco para las listas de éxitos. Entre los ejemplos, ‘S&M’ de Rihanna con Britney, ‘ET’ de Katy Perry con Kanye West, o aportando algo desde el punto de vista artístico, ‘Girl so confusing’ de Charli XCX con Lorde.

