Adiós a Asha Bhosle, la voz eterna de Bollywood que conquistó a Gorillaz y Cornershop

Asha Bhosle, considerada la reina absoluta de las vocalistas de playback del cine indio, popularmente conocido como «Bollywood», ha fallecido este domingo a los 92 años en Bombay, tras haber sido hospitalizada por un paro cardíaco.

Asha era hermana de la también legendaria Lata Mangeshkar, fallecida en 2022, y recientemente había aparecido en el nuevo disco de Gorillaz, en el tema ‘The Shadowy Light’, en una canción que ella misma aceptó grabar. Es decir, su intervención no era en forma de sample, sino de grabación nueva.

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Bhosle ha marcado la historia musical de la India interpretando numerosas canciones de bandas sonoras de Bollywood que se han convertido en himnos populares, como ‘Aaja Aaja Main Hoon Pyar Tera’ para la película de 1966 ‘Teesri Manzil’, o ‘Dil Cheez Kya Hai’ para el largometraje de 1981 ‘Umrao Jaan’, entre muchos otros. Se estima que Bhosle grabó hasta 12.000 canciones.

Bhosle era, por supuesto, la artista homenajeada en ‘Brimful of Asha’, el gran éxito de 1997 de Cornershop, que por primera vez llevó a las posiciones más altas de las listas del Reino Unido el cruce entre indie-rock y Bollywood. Unos años antes, Asha apareció en ‘Bow Down Mister’, un single de Boy George lanzado bajo el alias de su grupo Jesus Loves You.



