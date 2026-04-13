C Marí, única entrada en Discos España; Torroja sube en vinilos

La lista de álbumes en España deja escasas novedades esta semana, mientras ‘Lux‘ vuelve al segundo puesto tras la llegada de la gira a Madrid (hoy la recibe Barcelona). El número uno sigue liderado por Omar Courtz, que tiene simultáneamente el single número 1 en su lista correspondiente.

La novedad más significativa de la semana es la reentrada en el puesto 25 de ‘Se ha acabado el show‘, de Ana Torroja. El disco debutó en el número 36, pero parece que su edición en vinilo se ha terminado de distribuir después, ya que en la tabla de vinilos el disco sube del puesto 38 al 3, solo bloqueado por Rosalía y Bad Bunny.

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En realidad, la única novedad de la semana en lista, la única entrada del top 100, la firma el cantante y rapero valenciano C. Marí, que coloca el segundo volumen de su serie de EPs, ‘Latin Lover Songs’, en el número 36. La primera entrega de ‘Latin Lover Songs’ debutó en el 45. Tanto el disco de C. Marí como el de Torroja son lanzamientos independientes.

C. Marí, cuyo nombre real es Carlos Marí Cervera, se dio a conocer en YouTube creando contenido en el canal Los Xavales, donde reaccionaba a novedades de música urbana. No es nuevo en la lista, ya que su disco ‘Sempre cor’ ya había sido top 30 hace un par de años.

