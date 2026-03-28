Ana Torroja / Se ha acabado el show

A veces… este parece el mejor disco en solitario de Ana Torroja. Recordemos brevemente: Mecano tuvieron una primera separación tras ‘Aidalai’ en 1992. Y después, otra definitiva en 1998 tras un recopilatorio, de la que la cantante se enteró de mala manera sobre el escenario, durante unos premios, por boca de José María Cano. Sus primeros discos en solitario dejaron algunos éxitos como ‘A contratiempo’, ‘Ya no te quiero’ o ‘Sonrisa’, pero es claro que el impacto mediático no era el mismo que el logrado por Mecano, y además era decreciente, a diferencia de lo que ocurría con su ahora amiga Alaska, que sí se las apañaba para ir sumando nuevos públicos.

Los mayores éxitos de Ana Torroja han sido, en la era streaming, colaboraciones con Aleks Syntek o Miguel Bosé, y entre 2010 y 2021 ni siquiera publicó ningún disco de estudio. ‘Mil razones‘ trató de reconducir entonces su carrera con colaboraciones insólitas de Henry Saiz, Alizzz, El Guincho o Rosalía, pero el experimento salió mal. El rollout se extendió 2 años, la dedicación de los presentes debió de ser la justita, y el álbum ni siquiera salió en físico.

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‘Se ha acabado el show’ elimina de un plumazo aquel mal sabor de boca. Paradójicamente concebido a partir de la idea de dejar la música cuando ya no se tiene nada que decir, logra ser un buen álbum de pop electrónico, con algunas cosas que decir, en general melodías muy bien resueltas, letras muy bien construidas y varias canciones que pasan de manera instantánea a ser lo mejor de su repertorio desde 1997.

El álbum tiene el mérito de ser el primero que ella misma ha escrito en solitario y al completo, acompañada, eso sí, de varios talentos como el del también productor Andrés Levin o Diego Ortega. Destacan algunos nombres que también cuentan con su carrera como cantantes. Samuraï está detrás de ‘Rosa del desierto’, un tema sobre supervivencia («son tantas las cosas que han pasado en mi vida, tantos finales, tantos puntos de partida (…) Acepto que todo eso es parte de mí»). Y Alba Morena está detrás de ‘Recordar’, la truculenta balada a piano de cierre sobre alguien que ya no está, su especialidad («Otros ojos te adorarán / Otro cuerpo te abrazará / Otra historia vendrá»).

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Pero la gran sorpresa de este álbum la da junto a Óscar Ferrer de Varry Brava. Tras el correcto single titular ‘Se ha acabado el show‘, el entretenido funk de ‘La maleta’ y la colaboración con Esteman ‘Problemas de conversación’; ‘A veces‘ deja sin habla con su exquisita producción, arrolla con su mar de contradicciones («a veces tengo ganas de perderte, a veces tengo ganas de que estés»), suena en bucle. Su inspiración parece la también elegante ‘Paraíso’ que cantó para la curiosa serie homónima (la «‘Stranger Things’ española»), de mano de Lucas Vidal. Tanto ‘A veces’ como ‘Paraíso’ merecerían muchísima más atención, queridos programadores de playlists, de radios, tiktokers, público.

Otras veces… el álbum no hila tan fino. Ximena Sariñana aparece simplemente para divertirse en una canción hedonista algo holgazana que hace honor a su nombre, ‘Leve’; y lo mejor que puede decirse de ‘Modo avión’ es que recuerda a las rimas míticas, no siempre para bien, de Mecano. «Hoy no tengo prisa para quitarte la camisa».

Pero en general, es un triunfo lo poco que este disco recuerda a Mecano. ¿Como mucho podemos establecer un paralelismo entre ‘Me cuesta tanto olvidarte’ y ‘Otra mitad’, por ese «Yo no te he olvidado pero está nublado»? Nah. Ana Torroja ha encontrado su propia voz en un disco que nos habla del paso de los años («lucho contra el tiempo pero el tiempo tiene demasiado prisa», en ‘Cuanto me falta’), de un amor que se apaga (‘A veces’), de las presiones sufridas en su carrera (‘Se ha acabado el show»). Letras que nos permiten conocer mejor a la única miembro de Mecano con la que, a día de hoy, se puede hablar. Incluso plantea cómo habría sonado un disco de Mecano escrito por los tres. Si es que el egocentrismo de los hermanos Cano hubiera podido permitir tal cosa en un universo paralelo…