Ana Torroja y el synthwave: por qué ‘A veces’ mola

Ana Torroja ha sorprendido con el lanzamiento de ‘A veces’, el tercer single de su próximo álbum, cuyo lanzamiento está previsto para la primavera. La sorpresa no viene tanto del estreno en sí como del sonido de la canción.

Torroja apuesta por un meloso synth-pop de elegante diseño en este tema concebido durante un paseo en bicicleta por el Parque de Chapultepec, en México. Cuenta que “entre pedaleo y pedaleo me iba llegando la inspiración; paraba y, a falta de cuaderno, escribía en el teléfono las frases que llegaban con una velocidad inusual en mí”.

- Publicidad -

Junto a los productores Andrés Levin y Santiago Rodríguez, entre otros, Torroja construye un gustoso tema de corte midtempo, de aire chill y energía synthwave, que “explota” en un contenido y melódico estribillo mientras reflexiona sobre las dinámicas romántico-afectivas.

“Como todo en la vida, ni siquiera las relaciones son un camino de rosas”, explica Torroja. “A veces los caminos son llanos, otras sinuosos y con cuestas arriba; hay días nublados, días de tormenta y días de sol… Lo que sentimos hacia la otra persona muchas veces tiene más que ver con uno mismo y con el estado de ánimo de cada día. Mantener viva una historia de amor no es fácil: necesita trabajo diario, respeto, tolerancia, empatía y comunicación. Pero cuando el amor nace sobre cimientos fuertes y profundos, no importan los ‘a veces’: ese amor siempre vuelve a prender desde las cenizas”.

- Publicidad -

‘A veces’ se remata con un punteo de guitarra eléctrica que lleva la canción hacia un final en fade out, como si se dirigiera “a la eternidad” (en palabras de Kevin Parker). Uno de los singles más elegantes de Ana Torroja, en cualquier época.

