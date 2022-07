‘Paraíso’ es una de las mejores canciones de Ana Torroja

Al término de cada capítulo de ‘Paraíso’, la serie adolescente fantástica de Movistar+, clara respuesta a ‘Stranger Things’, suena un tema inédito de Ana Torroja.

En los últimos tiempos hemos visto a la cantante de Mecano rodearse de talentos underground como El Guincho, Pional, Henry Sáiz, etcétera, sin demasiado éxito. Las ideas eran buenas, pero las melodías de ‘Mil razones‘, mediocres. Al final ha sido el compositor de bandas sonoras y música instrumental Lucas Vidal quien mejor ha entendido a Ana Torroja, aunque nadie parezca haberse enterado: salió el año pasado y ya no aparece entre sus pistas más populares, de manera trágica.

‘Paraíso’, nuestra «Canción del Día» hoy con motivo del final definitivo de la serie, es un sencillo medio tiempo algo italo disco, al grano, que no se complica la vida con requiebros ni cosas raras que no peguen con la cantante de Mecano. De hecho, aquí la producción es sobria pero sencilla y comprensible por todos, al tiempo que la letra presenta un pequeño guiño a Mecano: su letra rima con ‘Hawaii-Bombay’ porque esta canción ya contenía la palabra «paraíso». «Diviso» rima con el «paraíso» que a veces yo me monto en «mi piso». Hay una sensación de familiaridad.

Aunque el texto parece estar musicando una noche en ese after llamado Sauna Paraíso más bien («no sé cómo ocurrió (…) caigo al vacío», «nuestros recuerdos se desvanecen como la espuma en el mar», «viajo sin dirección, perdido, sigo a mi corazón, busco el sentido»), algunas frases terminan de tener sentido según va avanzando la trama de la serie. Y ese puente instrumental antes del segundo estribillo es la prueba viviente de que aquí, al fin, alguien sabe que el minimalismo electrónico es lo que mejor sienta a Ana Torroja. Ya lo habíamos visto en ‘Te he querido tanto‘.

Otra cosa es el videoclip de la canción. Se ha conseguido poner a Ana Torroja a bailar con el elenco de la serie, lo que incluye a las 3 niñas desaparecidas de la trama, disfrazadas de Ana Torroja. Pero no se ha conseguido contratar a una coreógrafa a tiempo. Mejor sin vídeo, salvo que tengas mucho cariño por los protagonistas.