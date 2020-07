Canción del Día: ¿puede Lucas Vidal ganar tantos premios en la industria musical como ya ha logrado en cine y TV?

No es muy habitual que los músicos lleguen a su primer disco con un Emmy y dos premios Goyas bajo el brazo, pero va a ser el caso del madrileño Lucas Vidal cuando se publique bajo el prestigioso paraguas de Verve su primer disco, ‘Karma’, a finales de verano, precedido de tres singles interesantes que ya conocemos. El largo saldrá el 25 de septiembre, mientras el 29 de agosto es el día escogido para lanzar en vinilo la edición limitada del single ‘Over & Out’, junto a los ya editados ‘Run’ y ‘Happiness’.

Comenzando por el principio, el artista lleva la música en las venas pues su abuelo paterno, José Manuel Vidal Zapater, fue el fundador del icónico sello HISPAVOX en 1953. Por allí pasarían lo mismo Raphael que Karina que Alaska y Dinarama hasta que en 1985 la compañía era adquirida por la ya disuelta EMI. De su familia materna le vendría en cambio el amor por el ballet, pues entre sus primos están Yury, Zenayda y Nadia Yanowsky de las Compañías de Boston, Londres y Wellington, respectivamente. Quizá sea una manera de explicar una producción variada en la que reconoce como influencias nombres como Ennio Morricone y John Williams, curtida en la Berklee College of Music, el prestigioso centro de composición de bandas sonoras de Boston, de donde pasó a la Julliard School de Nueva York y de ahí a Hollywood.

Con 28 años Vidal escribió la banda sonora de ‘Fast and Furious 6’, después recibió un Emmy por la autoría del tema musical de ESPN para los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, y además recibió dos Goyas, por el tema principal de ‘Palmeras en la nieve’ junto a Pablo Alborán, y también por la música de ‘Nadie quiere la noche’ de Isabel Coixet. Lucas ha trabajado en la música de películas tan conocidas como ‘Mientras duermes‘ de Jaume Balagueró o ‘Paradise Hills‘, que se presentaba en el último Festival de Sitges bajo la dirección de Alice Waddington; y fundó su propia empresa de música para tráilers, realizando nada menos que los de ‘Interstellar’, ‘Star Wars’ o ‘Los Juegos del Hambre’.

En el mundo del pop ha colaborado con Russian Red, Amaia Montero, Antonio Orozco, Raphael, en la Liga de Fútbol Profesional, o en la música de ‘Élite’; pero lo que encontraremos en ‘Karma’ no tendrá realmente casi nada que ver. El año pasado se daba a conocer el primer single de su disco, ‘Run’, sobre el que decía: “Este single significa mucho para mí. Es la primera vez que doy un paso en el mundo de la electrónica con elementos orquestales. Quiero que la gente sienta cómo la energía de este tema les transporta a nuevos campos. Espero que se centren en las melodías de los instrumentos clásicos como el piano, el clarinete o la viola sin darse cuenta de que el “beat” electrónico de fondo toma el control sutilmente y los dirige a una aventura musical donde las emociones más profundas emergen”. Su vídeo contaba con la participación de María Pedraza, precisamente conocida por su papel en ‘Elite‘.

Y este año se han dado a conocer un par de singles más, ‘Happiness’ y el reciente ‘Double Trouble’, nuestra «Canción del Día», que quizá hayas escuchado esta semana en nuestra playlist de novedades «Ready for the Weekend». Se trata de una preciosa producción que parece va a estar guiada por un piano cuando emergen sintetizadores de la vertiente más cósmica de Lindstrøm, resultando por tanto familiar para artistas sensibles tanto con lo orgánico como con lo electrónico, de la talla de Caribou o Four Tet. El mundo de la música es mucho menos agradecido que el del cine y seguro que no aguardan a Lucas Vidal tantos premios como los que ya caben en su estantería, pero eso no quita valor a una música gracias a la que el próximo otoño es hoy un poquito más prometedor de lo que parecía.







