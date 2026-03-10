«Caer es la forma de volar» para Samuraï en ‘Los paracaídas’

Samuraï, el proyecto de la madrileña Aroa Lorente, tiene listo su segundo álbum, que publicará Universal. Ha de ser el de consolidación tras los discos de oro obtenidos por sencillos como ‘Tirando balas’ y la balada ‘Palabra prohibida’.

También Samuraï es bien conocida por sus colaboraciones con La La Love You (‘El principio de algo’ es triple platino), Dani Fernández, Belén Aguilera o Leo Rizzi. ‘Los paracaídas’ es la mejor opción posible para encarrilar la nueva campaña y es nuestra Canción del Día hoy.

‘Los paracaídas’ se sitúa en una mañana en la que la artista «no está para hablar», en que «se le cruzan los cables» y se «siente mal» por dejarse llevar por esa voz (interior) que «por más que ignora no se va».

El pegadizo estribillo justifica el título de la canción, asegurando que «caer es su forma de volar». La producción de la canción, de ánimo ochentero, aunque a la vez orgánica en su cometido de tema pop-rock, es el contrapunto a las mañanas tristes de Samuraï, haciéndola ciertamente volar sin «paracaídas». Las guitarras acuosas incluso remiten a los Smiths: si esto lo hubiera producido una cantante de pop internacional, solo podría haber sido Ladyhawke.

En cualquier caso, el tema logra ser edificante, pues como dice la nota de prensa, estamos ante «una afirmación de resiliencia donde el salto al vacío se transforma en acto de fortaleza personal». «Nadie dijo que fuera easy», recuerda.

Samuraï ha colgado el cartel de «entradas agotadas» en algunas paradas de su nueva gira, como Zaragoza, A Coruña, Alicante o Granada. El tour pasará próximamente por Bilbao (13 de marzo), Valencia (20 de marzo), Murcia (27 de marzo), Málaga (28 de marzo) y de nuevo Valencia (3 de abril). Detalles, en Ticketmaster.

