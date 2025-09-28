Ana Torroja dialoga con la musa en ‘Se ha acabado el show’

Casi cuatro años después de lanzar ‘Paraíso‘ (2022), una de sus mejores canciones, aunque prácticamente nadie se enterara, Ana Torroja vuelve con ‘Se ha acabado el show’, el primer single de un nuevo disco que publicará en 2026.

Si ‘Paraíso’ destacaba por su estilo italo disco, ‘Se ha acabado el show’ apuesta por un sonido de pop-rock con teclados abiertamente ochentero. En los primeros acordes recuerda a ‘Good Luck, Babe’ de Chappell Roan, pero después las guitarras se imponen.

‘Se ha acabado el show’ vuelve a juntar a Torroja con jóvenes talentos, en este caso, GOMZ (‘Tu canción’ de Amaia y Alfred) y Liam Garner (‘Ping Pong’ de Chanel y Petazeta). El sonido no es moderno y la melodía no es tan buena como la de ‘Sonrisa‘, pero la canción es eficiente, y de aquel single de 2010 recupera su espíritu positivo y luminoso.

Podría no haber sido así. ‘Se ha acabado el show’ es al fin y al cabo un título negativo, y la canción nace de una inquietud de Torroja: creía que ya no tenía más que decir en la música. «Pensaba que ya no tenía nada más que decir, que ya era momento de despedirme. Pero escribir esta canción me ayudó a abrir un nuevo capítulo», ha declarado en El País.

‘Se ha acabado el show’ es un diálogo directo de Torroja con la música misma, o con la inspiración. «No me dejes no, no me dejes sin canción / Hagamos un intento más / Puede que aún tengamos algo que contar», suplica Torroja. «Si no hay palabras al final / En silencio nos marchamos y ya / Yo no imagino una balada más sin ti». Más bien, esto es un ‘Bienvenidos al show‘.

