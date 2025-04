Alba Morena: «Me veo la antidiva pop»

Me enamoré de Alba Morena cuando la vi de telonera de Kae Tempest, pero la artista aún tiene que entregarnos su segundo disco, varios años después. En esta entrevista justifica todo retraso: no solo está presentando el EP ‘Trámite’ que ha salido esta semana y no es ningún «trámite», tiene una perfecta razón de ser. También nos cuenta que ha estado escribiendo temas para los próximos álbumes de Ana Torroja o Luz Casal. Casi nada. Hablamos en un hotel de Madrid con la artista sobre su pasado, su presente y su futuro.

El futuro más inmediato incluye un teloneo a Camila Cabello en Madrid el próximo 25 de junio como parte de la programación de Alma Festival.

- Publicidad -

¿Por qué sacas ahora mismo un EP de cinco canciones? ¿Por qué un EP y no finalmente tu segundo disco?

A nivel sónico y en general estaba yo un poco perdida. Me mudé a Madrid, cuando yo venía de estar en Barcelona, haciendo mucha música. Sacamos aquel EP de ‘Yo te quiero pero’, que era música acumulada que tenía. Y de repente empecé a trabajar de productora para mucha gente y no sabía bien por dónde ir. Porque a mí me encanta el reguetón, pero yo no voy a hacer reguetón porque soy como el «anti-flow»: soy como el «Duolingo» del castellano, no tengo flow para hacer reguetón. Pero tampoco quería quedarme en tintes muy antiguos, muy de canción de raíz o folclóricos. En esa búsqueda encontré todo el concepto sónico de este EP; primero queríamos dar esta pincelada. Y luego ya voy a hacer el disco, que está en proceso.

¿Y la idea de este EP cuál es?

La música que escuchaba Alba con 14 años: Radiohead, Nirvana, MGMT, Gorillaz… Volver a la música que me movía cuando era adolescente y a la vez crear un personaje e historias desde ahí.

- Publicidad -

El personaje es como una femme fatale, un poco agresiva, ¿no? Está un poco loca…

Pero está loca porque la han vuelto loca. Es como reapropiarse de la histérica. Hay un tema que se llama ‘Una salida’, que es como «si te vinculas conmigo, no vas a salir. Estoy loca. Te voy a perseguir. Soy como un laberinto».

¿Qué ha supuesto para ti centrarte en esta música más de cuando eras adolescente?

Una liberación enorme, porque realmente estaba muy perdida y no sabía por dónde tirar, haciendo canciones para tanta gente. Entonces ha sido como un juego, es lo que a mí me resonaba de adolescente, y es por lo que mucha gente también empieza a hacer música, por sus referencias de adolescente.

- Publicidad -

La primera vez que escuché ‘Nirvana’ pensé en Alizzz, pero nunca has trabajado con él…

Para mí la referencia en ‘Nirvana’, aparte de Nirvana, fue Dillom, más que Alizzz, que me encanta, pero me fijé más en cómo Dillom trata a las bandas y las distorsiona.



La canción de llorar, ‘A la vez’, está en medio del EP y no al final, como suele ser habitual, ¿por qué?

Me obsesiona mucho el concepto interludio. Y de hacer piezas cortas muy intensas, como de viaje, de principio a fin, y ponerlas en medio, y que se las coma la peña (risas).

En esto de hablar de «desgarrarte el cuello», de persona violenta y tal, ¿también te has sentido liberada? ¿Tienes mucha rabia dentro o algo así?

No tanto rabia. Esa canción, ‘Otro chico +’, es un poco el storytelling de «Enemys to lovers» que dicen en las novelas o en las películas. Gente que se odia, pero luego que se ama mucho. Y fue más una liberación sexual, en el sentido de que yo nunca hablo de sexo en mis canciones. Y si lo hiciese sería de esta manera un poco más sutil o poética. Me gustaba el concepto de «me pones tanto que ya no solo quiero besarte, sino que te quiero arrancar el cuello». Un poco ya casi entre zombis, vampiros, ese mundo un poco más onírico…



Y la canción del final vuelve a ser rockera tipo Strokes y dices: «No tengo amigos que digan lo mala persona que eres».

Strokes también increíbles, pero en esta canción yo tenía de referencia a Radiohead. Quería sonar como Radiohead en el principio de ‘Jigsaw Falling Into Place’. Pensaba en el interludio de chillidos y de noise, es como que me imagino a todos ahí, a Johnny Greenwood (risas)… Nunca había creado una canción a partir de un riff de bajo y era ese experimento.

Tras mudarte de Barcelona a Madrid, ¿tienes una presión de Sonido Muchacho o Universal por hacer un disco?

No, no, no. Yo la verdad es que he sido muy feliz y estoy viviendo mi sueño desde hace mucho tiempo gracias a todo este equipo. A mí lo que me generó más conflicto es que nunca había conocido la industria tan de cerca. Yo siempre he estado en Barcelona sola produciendo, y de repente empiezas a trabajar para tantos artistas… De repente, toda esa creatividad que yo daba no la tenía para mí. No todas las sesiones vienen de discográficas, hay gente que me ha escrito por Instagram. Yo he aceptado todo porque también quería empaparme de todo y para mí ha sido un mundo nuevo. De repente me «despersonifiqué» un poco, me puse como en tintes más «superficiales». Y para mí hacer música es conectar muchísimo, bajar a tierra y estar muy conectado. He tardado mi añito en adaptarme a Madrid, la verdad.

«Ana Torroja ha venido a mi casa a componer: para mí fue uno de los «peaks» de mi vida. También he trabajado con Luz Casal»

¿Qué colaboración te parece más chula de las que has hecho con la gente?

Pues ahora estoy haciendo una EP para Marina Carmona, otra productora que me encanta. Lo que me encanta de producir a otra gente es que no me cierro a nada. De repente he hecho desde flamenco a movidas experimentales rollo Arca, a puro pop. Por eso también es algo que no he querido dejar de hacer ni quiero dejar de hacer, porque a mí me llena un montón. Pero luego también he compuesto para Ana Torroja, que eso para mí fue uno de los «peaks» de mi vida. Vino a mi casa Ana Torroja, a componer. Y también he estado trabajando con Luz Casal.

¿Esas cosas han salido ya?

No, Ana Torroja sale ahora en su próximo disco.

¿Y lo de Luz?

En principio para su próximo disco también, que sale en otoño.

Yo te he visto en directo y me parecía muy guay el concierto. ¿Te gusta más liderar tu proyecto o hacer este pedazo de colaboraciones que en realidad son tan top?

Me gusta todo. Me encanta el escenario, y ahora he montado un directo con amigos de toda la vida. Esto de volver a la adolescencia también ha sido coger músicos con los que he estudiado. Hemos vuelto al formato banda, pero con sus movidas electrónicas: Radiohead, ese concepto. Si tuviera que escoger, yo creo que me quedaría en crear para mí, pero es que no tengo que escoger. Creo que yo toda la vida voy a escribir para mucha gente: es muy liberador. Y ahora también me he empezado a meter un poco en el mundo bandas sonoras y eso me flipa.

«Escribir para otros es una liberación. La gente que solo es artista en solitario tiene una presión brutal: yo no podría»

Hace poco entrevistamos a Vega, que vino a un podcast nuestro, y nos contó que ella hace sus discos, que le encanta, por supuesto, tiene unos fans súper fieles, pero de lo que vive es de haber escrito canciones para David Bisbal…

Totalmente. Total: Benny Blanco. Ese concepto (risas) Es que me encantaría ser él de repente, haber hecho Maroon 5 (risas). Él vive de eso y luego te hace lo que él quiera. Yo creo que eso es una liberación también, el poder no estar siempre en ti, en ti, en ti… y poder crear para otros, meterte en el mundo de otros, de esos poder sacar dinero para vivir o lo que sea, y poder hacer tu proyecto como tú quieras, a tu ritmo… Yo siento que a veces, la gente que solo es artista y solo tiene eso, tiene una presión brutal. Como no gustes, como no consigas recuperarlo… No, no, no. Yo no podría.

Te veo súper tranquila y súper bien, y lo entiendo todo, pero en JENESAISPOP llevamos esperando tu segundo disco mucho tiempo. Yo soy súper conservador para eso, en plan «quiero el disco».

Sí, yo también. De hecho, ‘Trámite’ también lo llamé así porque es mi EP «Trámite» para poder hacer mi disco (risas)

¿Tienes el disco ideado?

En mayo ya entrego cosas. De hecho, va a ir bastante seguido. En principio, lo que queremos es sacar ya singles a partir de otoño y el disco a principios del año que viene.

Tampoco me hagas caso, ahora no hace falta sacar un disco…

Lo entiendo, a veces veo que artistas dicen que han estado tres años haciendo un disco. Yo no podría. Seguro que lo haré alguna vez, pero a mí me funciona mucho el decir «en mayo entrego 10 canciones». Yo trabajo así, bajo presión.

En El Sol presentaste una canción medio rapera sobre tus padres. ¿Estará en el disco? No sé si me gustó, es un poco «la amas» o «la odias»…

Puede ser, puede ser. ‘Mami papi’. Es que es rarísima. Tengo que decir que el disco no está yendo tanto a lo electrónico… Vuelven los 60 un poco.

Le vas a dar a todo literal.

Creo que va a ser un poco la línea de LP, a nivel de producción y demás, pero a nivel compositivo estoy tirando a canciones armónicamente Beatles. Luego a nivel producción, no. Ha sido como un dilema recuperar canciones del pasado o no, porque estoy en otro punto muy diferente. Pero ahí estamos, no sabemos…

Te vi teloneando a Kae Tempest y no sé si de ahí te vino lo de hacer un pequeño rap.

Creo que estoy creciendo y ahora puedo dar algo mucho más maduro y más claro y ya no bajarme de ahí y estar ahí bastante conscientemente. No sé si volveré a rapear…

¿Puede ser que en aquel concierto llevaras una camiseta de Lady Gaga?

Sí.

«Tengo un teloneo a Camila Cabello en Alma Festival y estoy cagadísima»

¿Y eso?

Pues no lo sé, la verdad, no me acuerdo. Pero yo adoro a Lady Gaga. Las divas pop me encantan, pero yo no soy diva pop, creo, para nada. Me da como vergüenza. Justo ahora tengo un teloneo a Camila Cabello en Alma Festival…

¿Y cómo lo ves?

Yo, cagadísima… Yo como que me veo la antidiva pop. ¿Tate McRae? Yo no sé bailar, yo no sé hacer nada. Sé cantar y ya está.

Tienes buena voz…

Claro, yo sé cantar y me vuelvo loca y ya está.

Puedes ser una diva pop de las que mueven así el bracito y ya está, como Mariah Carey. O Kylie.

O rollo Miley Cyrus ahora que está como más rockera y no se mueve mucho… Pero bueno.

Te propuse una vez para Benidorm Fest. ¿Te llamaron?

No, creo que no. Pero me suena que cuando fue mi amiga DeTeresa, como que me dijo: «Alba, que tú podrías haberte venido», como que les interesaba en cierta manera, creo. Pero no sé si hacerlo, la verdad, no lo sé.

Preséntate, yo te animo. A mí me encanta el formato y yo sé que tú cantas muy bien. Eso en Eurovisión cuenta mucho.

Sí, yo lo pensaba. Me lo dicen siempre mis padres, que siempre lo ven y votamos en casa y tal: «Alba, una canción Salvador Sobral muy bonita, y ya está». Si tengo alguna canción así buena, me lo voy a pensar, la verdad.

Te quería preguntar finalmente por la canción ‘A mi hermano’, que a mí me flipa esa canción y me parece que ha pasado desapercibida. Yo miro tus streams a veces y como que no entiendo nada… ¿Cuál es la historia de esta canción?

Pero envejecerá muy bien, ya verás. Pienso que mi música envejecerá guay. ‘A mi hermano’ sí es de mis canciones favoritas. La escribí el cumpleaños de mi hermano Rubén, que murió hace años, cuando yo tenía 17 y él tenía 26. Hace 7 años. Y fue cuando estaba yo a dos semanas de mudarme a Madrid. Estaba recogiendo mi casa, que vivía en una casa sola en Barcelona, muy pequeñita, en el Born, una casa que me la pasó un músico, el típico chollo que se pasa entre gente así pequeñito. Estaba recogiendo todo, era su cumpleaños, estaba muy triste y la hice como en una hora. Hice esta canción a mi hermano como regalo, para homenajearle.