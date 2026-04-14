Oasis, Phil Collins y Sade, entre los admitidos al Salón de la Fama

Oasis, Phill Collins y Sade se encuentran entre los ocho nuevos nombres admitidos al Salón de la Fama de (Rock and Roll Hall of Fame), el famoso museo ubicado en Cleveland, Ohio dedicado a preservar la historia de la música rock y destacar a los artistas, productores, ingenieros y otros profesionales que han marcado su evolución.

Seis de los nuevos miembros del Salón son británicos, incluidos también Billy Idol, Joy Division/New Order y Iron Maiden. Los otros dos provienen de Estados Unidos, Luther Vandross y Wu-Tang Clan.

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Collins es de los pocos artistas que figuran doblemente en el Salón, ahora como solista y antes como miembro de Genesis, que ingresaron en 2010.

Además, se entregará un premio específico a la «influencia temprana», dirigido a artistas como Celia Cruz, Fela Kuti o Gram Parsons.

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La «induction ceremony» tendrá lugar el próximo 14 de noviembre en Los Ángeles, y está previsto que se emita en diciembre a través de ABC y Disney+.

No logran ser admitidos al Salón de la Fama, esta vez, artistas nominados como Jeff Buckley, Mariah Carey o Ms. Lauryn Hill.