Arlo Parks, Slayyter y Fcukers, top 10 en JNSP; Ye, solo top 40

Martin recupera el número 1 de nuestro top semanal coincidiendo con la edición de su nuevo álbum ‘La insolación‘, inspirado en el libro homónimo de Carmen Laforet. Las entradas más fuertes, directas al top 10, son las de Arlo Parks, Slayyter y Fcukers. Más abajo encontramos a Bad Gyal, Gelli Haha y Ravyn Lenae con Dominik Fike. Kanye West logra una entrada muy modesta en el top 40 con ‘ALL THE LOVE’.

- Publicidad -

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 39 1 12 Otro verano Martin 2 1 1 2 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer 3 40 8 10 A veces Ana Torroja 4 – 4 1 Get Go Arlo Parks 5 – 5 1 BRITTANY MURPHY Slayyyter 6 – 6 1 Lonely Fcukers 7 7 7 2 Carry On Jungle 8 4 4 5 American Girls Harry Styles 9 2 2 3 Death of Love James Blake 10 8 8 4 Freaks Haute & Freddy 11 9 1 8 Reliquia Rosalía 12 14 3 5 El hombre planeta Alcalá Norte 13 17 2 5 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro 14 21 14 4 Dry Spell Kacey Musgraves 15 10 10 2 Play Me Kim Gordon 16 – 16 1 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone 17 – 17 1 Klouds Will Carry Me To… Gelli Haha 18 – 18 1 Reputation Ravyn Lenae, Dominik Fike 19 24 10 6 Risk It All Bruno Mars 20 13 7 8 Lucky Again Lykke Li 21 16 7 5 Mala mía María José Llergo 22 20 3 7 Dying for You Charli XCX 23 22 21 4 The Monsters of Pig Alley Morrissey 24 6 6 3 Toco madera Jorge Drexler 25 3 3 3 Be With You Muse 26 5 5 2 Caen imperios Mujeres 27 19 19 2 Surfboard Tokischa, Skrillex 28 12 12 2 Tell Me (U Want It) underscores 29 26 1 23 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 30 18 5 7 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey 31 25 19 4 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza 32 36 2 11 Aperture Harry Styles 33 – 33 1 ¿Quién necesita un amor? Evripidis and His Tragedies 34 – 34 1 ALL THE LOVE Kanye West 35 – 35 1 Sungazer The Temper Trap 36 32 13 6 KiLL iT QUEEN Ava Max 37 23 4 6 Vogue Nebulossa 38 33 32 3 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso 39 29 6 7 TICTAC Maria Arnal 40 37 5 62 M.A.P.S. Amaia

Candidato Canción Artista – COLLAPSE PHASE KÁRYYN – House Tour Sabrina Carpenter – Going Shopping The Strokes – Déjalo ir Martin – Mundo hostil Ginebras – idk idk Jim Legxacy – Turnaround 54 Ultra – L in Lover LIZ – Traffic Lights Flea, Thom Yorke – Traffic Lights Flea, Thom Yorke

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten 54 Ultra / Turnaround

Alcalá Norte / El hombre planeta

Amaia / M.A.P.S.

Ana Torroja / A veces

Arlo Parks / Get Go

Ava Max / KiLL iT QUEEN

Bad Gyal, Chencho Corleone / Choque

Bruno Mars / Risk It All

CA7RIEL & Paco Amoroso / Goo Goo Ga Ga

Charli XCX / Dying for You

Evripidis and His Tragedies / ¿Quién necesita un amor?

Fcukers / Lonely

Flea, Thom Yorke / Traffic Lights

Gelli Haha / Klouds Will Carry Me To...

Ginebras / Mundo hostil

Harry Styles / American Girls

Harry Styles / Aperture

Haute & Freddy / Freaks

Hofe, Natalia Lacunza / Esto no es amor

James Blake / Death of Love

Jim Legxacy / idk idk

Jorge Drexler / Toco madera

Jungle / Carry On

Kacey Musgraves / Dry Spell

Kanye West / ALL THE LOVE

KÁRYYN / COLLAPSE PHASE

Kim Gordon / Play Me

Lana del Rey / White Feather Hawk Tail Deer Hunter

LIZ / L in Lover

Lykke Li / Lucky Again

María José Llergo / Mala mía

Maria Arnal / TICTAC

Martin / Déjalo ir

Martin / Otro verano

Morrissey / The Monsters of Pig Alley

Mujeres / Caen imperios

Muse / Be With You

Nebulossa / Vogue

Ravyn Lenae, Dominik Fike / Reputation

RAYE, Hans Zimmer / Click Clack Symphony

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Russian Red / Mentirosa

Sabrina Carpenter / House Tour

Slayyyter / BRITTANY MURPHY

The Strokes / Going Shopping

The Temper Trap / Sungazer

Tokischa, Skrillex / Surfboard

Triángulo de Amor Bizarro / Sacrificio

underscores / Tell Me (U Want It) Ver resultados