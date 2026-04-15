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Arlo Parks, Slayyter y Fcukers, top 10 en JNSP; Ye, solo top 40

iko
Por iko

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Arlo Parks, Slayyter y Fcukers, top 10 en JNSP; Ye, solo top 40

Por iko
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Martin recupera el número 1 de nuestro top semanal coincidiendo con la edición de su nuevo álbum ‘La insolación‘, inspirado en el libro homónimo de Carmen Laforet. Las entradas más fuertes, directas al top 10, son las de Arlo Parks, Slayyter y Fcukers. Más abajo encontramos a Bad Gyal, Gelli Haha y Ravyn Lenae con Dominik Fike. Kanye West logra una entrada muy modesta en el top 40 con ‘ALL THE LOVE’.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 39 1 12 Otro verano Martin
2 1 1 2 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
3 40 8 10 A veces Ana Torroja
4 4 1 Get Go Arlo Parks
5 5 1 BRITTANY MURPHY Slayyyter
6 6 1 Lonely Fcukers
7 7 7 2 Carry On Jungle
8 4 4 5 American Girls Harry Styles
9 2 2 3 Death of Love James Blake
10 8 8 4 Freaks Haute & Freddy
11 9 1 8 Reliquia Rosalía
12 14 3 5 El hombre planeta Alcalá Norte
13 17 2 5 Sacrificio Triángulo de Amor Bizarro
14 21 14 4 Dry Spell Kacey Musgraves
15 10 10 2 Play Me Kim Gordon
16 16 1 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone
17 17 1 Klouds Will Carry Me To… Gelli Haha
18 18 1 Reputation Ravyn Lenae, Dominik Fike
19 24 10 6 Risk It All Bruno Mars
20 13 7 8 Lucky Again Lykke Li
21 16 7 5 Mala mía María José Llergo
22 20 3 7 Dying for You Charli XCX
23 22 21 4 The Monsters of Pig Alley Morrissey
24 6 6 3 Toco madera Jorge Drexler
25 3 3 3 Be With You Muse
26 5 5 2 Caen imperios Mujeres
27 19 19 2 Surfboard Tokischa, Skrillex
28 12 12 2 Tell Me (U Want It) underscores
29 26 1 23 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
30 18 5 7 White Feather Hawk Tail Deer Hunter Lana del Rey
31 25 19 4 Esto no es amor Hofe, Natalia Lacunza
32 36 2 11 Aperture Harry Styles
33 33 1 ¿Quién necesita un amor? Evripidis and His Tragedies
34 34 1 ALL THE LOVE Kanye West
35 35 1 Sungazer The Temper Trap
36 32 13 6 KiLL iT QUEEN Ava Max
37 23 4 6 Vogue Nebulossa
38 33 32 3 Goo Goo Ga Ga CA7RIEL & Paco Amoroso
39 29 6 7 TICTAC Maria Arnal
40 37 5 62 M.A.P.S. Amaia
Candidato Canción Artista
COLLAPSE PHASE KÁRYYN
House Tour Sabrina Carpenter
Going Shopping The Strokes
Déjalo ir Martin
Mundo hostil Ginebras
idk idk Jim Legxacy
Turnaround 54 Ultra
L in Lover LIZ
Traffic Lights Flea, Thom Yorke
Traffic Lights Flea, Thom Yorke

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