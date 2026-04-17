d4vd, detenido por la muerte de Celeste Rivas

D4vd ha sido detenido este jueves por el presunto asesinato de Celeste Rivas, la niña de 14 años cuyo cuerpo -desmembrado y en estado de descomposición- fue hallado en el coche del músico en un depósito de California el pasado mes de septiembre.

D4vd ha sido detenido sin derecho a fianza y su caso será revisado el 20 de abril para decidir si se presentan cargos. Su abogada asegura que el artista es inocente y que las pruebas demostrarán que no acabó con la vida de la menor. También ha señalado que aún no existe una acusación formal ni una denuncia penal, y que solo está detenido bajo sospecha.

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El caso comenzó en septiembre de 2025, cuando la policía encontró restos humanos en descomposición dentro de un Tesla registrado a nombre de David Burke, mientras el cantante se encontraba de gira. La gira fue cancelada tras hacerse pública la identidad de la víctima. D4vd fue oficialmente señalado en la investigación en febrero de este año.