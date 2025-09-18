Kali Uchis retira su tema con d4vd tras las últimas noticias

Las noticias sobre el cuerpo que apareció el 8 de septiembre en un desguace de Estados Unidos, dentro de un coche propiedad del cantante d4vd, se suceden. Esta semana se ha sabido que el cuerpo en descomposición pertenece a una joven de 15 años que había desaparecido el año pasado. La última vez que se la vio con vida fue el 5 de abril de 2024. Su nombre era Celeste Rivas.

La policía ha declarado según NBC que el cuerpo llevaba en el coche mucho tiempo. El coche fue llevado al desguace tras haber estado aparcado en el mismo lugar de Hollywood durante un mes.

Según TMZ, se ha encontrado un tatuaje con las letras «Shhh» en el dedo índice derecho de Rivas, similar a uno que tiene d4vd. También se ha filtrado una supuesta canción de d4vd llamada ‘Celeste’ y circulan unas fotos en las que parecen estar juntos o él está en su vecindario.

Se desconoce la relación entre ambos, pero se sabe que el cantante de 20 años está cooperando plenamente con las autoridades, mientras continúa su gira. Su abogado está atendiendo a los medios.

Tras un comentario en las redes sociales, en el que alguien acusaba a d4vd de «asesino» y a Kali Uchis de ser «su amiga», esta ha querido desmarcarse: «no es mi amigo, hice una canción con él, que ahora mismo está en proceso de ser retirada tras las noticias turbadoras que hemos visto hoy». El tema se llama ‘Crashing’ y aparece en el álbum de 2025 de d4vd, el mismo en el que aparece su hit ‘Feel It’.

