10% de descuento en Anuarios y últimos días de envíos gratis

Con motivo del Día del Libro, todos los Anuarios de JENESAISPOP (2022, 2023, 2024 y 2025) están descontados automáticamente un 10% en nuestra tienda online. La oferta aplica tanto a las ediciones físicas como a las digitales, y durará hasta el domingo 26 de abril a las 23.59 horas o hasta fin de existencias.

Para no repercutir en los envíos, los gastos de envío serán gratis a partir de 15 euros, en lugar de a partir de 20 euros, como es lo habitual. El código que aplicar sigue siendo YOAPOYOALAPRENSAMUSICAL. Pero será válido solamente hasta el 26 de abril. A partir del 27 de abril, no habrá más envíos gratuitos de ningún tipo, hasta Black Friday.

Resolvemos todas vuestras dudas en tienda@jenesaispop.com.