Abierta la cuarta edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou

Mad Cool vuelve a lanzar la iniciativa Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, un proyecto destinado a descubrir nuevos talentos emergentes de la escena electrónica que podrán formar parte del cartel de Mad Cool Festival 2026.

Las inscripciones ya están abiertas a través de madcooltalent.com y se mantendrán disponibles hasta el 27 de abril a las 23.59 horas.

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El certamen contará con un jurado profesional formado por miembros de la industria musical como David Pejenaute (Vibra Mahou), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Matia Torrione (Lula Club), Sally Hurst (Analog) y Julio Ebrat (Live Nation), entre otros.

El proceso se dividirá en varias fases: primero una selección inicial del jurado, seguida de una votación del público online, y finalmente unas actuaciones en directo en Madrid los días 11, 12 y 13 de junio.

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Los tres ganadores formarán parte del cartel de Mad Cool Festival 2026, que se celebra en el Iberdrola Music entre el 8 y el 11 de julio.