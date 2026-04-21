Abierta la cuarta edición de Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou

Mad Cool vuelve a lanzar la iniciativa Mad Cool DJ Talent by Vibra Mahou, un proyecto destinado a descubrir nuevos talentos emergentes de la escena electrónica que podrán formar parte del cartel de Mad Cool Festival 2026.
Las inscripciones ya están abiertas a través de madcooltalent.com y se mantendrán disponibles hasta el 27 de abril a las 23.59 horas.
El certamen contará con un jurado profesional formado por miembros de la industria musical como David Pejenaute (Vibra Mahou), Cindy Castillo (Mad Cool Festival), Matia Torrione (Lula Club), Sally Hurst (Analog) y Julio Ebrat (Live Nation), entre otros.
El proceso se dividirá en varias fases: primero una selección inicial del jurado, seguida de una votación del público online, y finalmente unas actuaciones en directo en Madrid los días 11, 12 y 13 de junio.
Los tres ganadores formarán parte del cartel de Mad Cool Festival 2026, que se celebra en el Iberdrola Music entre el 8 y el 11 de julio.