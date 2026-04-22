Zara Larsson confirma las chicas de ‘Girl’s Trip’: Shakira, Robyn, Emilia…

Aunque se venían rumoreando durante la última semana, Zara Larsson ha anunciado oficialmente las colaboraciones que tendrá el deluxe de ‘Midnight Sun’, titulado ‘Girl’s Trip’, que estará disponible el próximo 1 de mayo. PinkPantheress, Tyla, Shakira, Emilia (Mernes), Madison Beer y Robyn estarán presentes.

‘Girl’s Trip’ estará compuesto por 10 remixes de las canciones originales del disco, cada una con su colaboración o colaboraciones. A las artistas ya mencionadas les acompañarán Kehlani, JT, Margo XS, Eli, Malibu, BAMBII y Helena Gao. El deluxe también ha sido víctima de alguna filtración, revelando el sonido de ciertas pistas.

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PinkPantheress acompañará a Larsson en ‘Midnight Sun’, Kehlani en ‘Blue Moon’, JT y Margo XS en ‘Pretty Ugly’, Emilia en ‘Girl’s Girl’, Eli en ‘Crush’, Shakira en ‘Eurosummer’, Tyla en ‘Hot & Sexy’, Madison Beer y BAMBII en ‘The Ambition’, Helena Gao y Malibu en ‘Saturn’s Return’ y Robyn en ‘Puss Puss’. ‘Eurosummer’, con Shakira, ya estaría circulando por redes sociales.

Según indica la artista sueca, este sería «solo el principio de ‘Girl’s Trip’, por lo que es muy posible que más adelante recibamos otra versión del disco con otra tanda de colaboraciones. Esto sería similar a lo que hizo PinkPantheress con ‘Fancy Some More?’.

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