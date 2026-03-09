Bruno Mars, Dei V, Saiko, Melendi… en la lista de Singles España

Los singles de Bruno Mars han sido todo un éxito en Estados Unidos, con ‘Risk It All’ entrando en el número 4 y ‘I Just Might’ volviendo al número 1 del Billboard Hot 100. En España, sin embargo, no han tenido tanta pegada. El primero de estos ha debutado en la lista española en el número 35, mientras que ‘I Just Might’ ha subido al puesto 45 desde el 84, en el que se encontraba la semana pasada.

El resto de la lista de Promusicae no ofrece demasiados cambios. Saiko, junto a Sinaka, Kennat y Benja Valencia, encuentran su lugar en el número 53 de la lista con ‘FLAITEERA’. Melendi, por otro lado, ha presentado su comeback con el single ‘Fecha de caducidad’, que aterriza en el puesto 67 de la lista.

En las últimas posiciones entran Ya Ice Dilan con ‘Dichavate’ (#82) y Pinkpantheress junto a Zara Larsson con el remix de ‘Stateside’ (#85). Este también está arrasando en las listas estadounidenses, subiendo esta semana hasta el puesto 7 del Hot 100 y otorgando a la artista británica su segundo hit en el top 10 de la lista de Billboard.