Duran Duran y Nile Rodgers vuelven con «disco para los 2020s»

Duran Duran y Nile Rodgers, que lleva colaborando con el grupo desde el remix de ‘The Reflex’ en 1984, han regresado hoy con un verdadero himno al amor libre. ‘Free To Love’ es descrita por Simon Le Bon como «disco para los 2020s». De alguna forma, la canción está condenada a ser olvidada desde su lanzamiento, pero el material es lo suficientemente bueno como para que su vida pueda alargarse con un inspirado remix.

La canción empieza con un inconfundible rasgueo de Rodgers, antes de que la voz de Le Bon empiece a entonar sobre estar «en la intersección»: «Listos para una conexión / Quizás de piel a piel», canta. A nadie le va a sorprender el apartado musical de la canción, pero seguro que muchos sí aprecian el regreso a la música disco sin rodeos: mucho bajo, un coro de voces y un estribillo que, puede que a la fuerza, acaba quedándose en la cabeza.

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Le Bon cuenta que la canción «trata sobre la libertad y sobre amar el mundo moderno en vez de odiarlo, que es algo que necesitamos ahora mismo». Estas declaraciones pueden referirse a la segunda estrofa, en la que se menciona que estamos «persiguiendo un sueño entre la confusión»: «No hay sustitución posible a ser lo mejor que podríamos ser», concluye.

Sobre la ya icónica guitarra de Rodgers, Nick Rhodes cuenta que «la electricidad que genera cada vez que tocamos con él podría iluminar toda una ciudad». El guitarrista, por otro lado, también ha dedicado unas palabras de cariño al grupo británico: «Mi amor por Duran Duran, y sobre lo que ha tratado siempre nuestra música, es el amor que compartimos por los significados más profundos de nuestras canciones».