Eslovenia emitirá programas dedicados a Palestina en lugar de Eurovisión

Unos días después de la llamada al boicot de Eurovisión por parte de más de 1100 artistas y trabajadores del sector musical, Eslovenia ha anunciado que no emitirá el concurso. No solo eso, sino que cubrirá los huecos de su programación con varios programas dedicados a Palestina. Eslovenia, al igual que España, Irlanda, Países Bajos e Islandia, no participará en la edición de este año.

La televisión pública de Eslovenia ha confirmado que no emitirá Eurovisión este año, pero también ha revelado la alternativa que ofrecerá a sus espectadores. Se tratará de una programación especial titulada ‘Voces por Palestina’ que se emitirá entre el domingo 10 y el miércoles 20 de mayo, coincidiendo con las diferentes galas de Eurovisión. Esta incluirá películas, entrevistas, documentales y programas de análisis.

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RTV SLO asegura en un comunicado oficial que seguirá «cumpliendo su misión de servicio público»: «Ofrecer a los espectadores contenido profundo, creíble y con múltiples capas que promueva la comprensión, el diálogo y el pensamiento crítico sobre los problemas globales actuales».

También se han conocido las posturas de Países Bajos, Irlanda e Islandia. El primero de estos sí emitirá el festival en su cadena generalista, pero no en AVROTROS. Islandia lo emitirá en su cadena principal, mientras que Irlanda se negó a su emisión el pasado diciembre, al igual que España.