El Niño Lord.Cah es dulce y «chula» en ‘CABALLITO BLANCO’

El Niño Lord.Cah, más allá de su curioso nombre, está a un suspiro de encontrar a su público. Después de unos años de poca actividad en plataformas, ha vuelto con un potente single. ‘CABALLITO BLANCO’ mezcla los mundos de lo urbano y lo folclórico con una perfecta cantidad de chulería.

La cara de la artista te sonará si conoces a Travis Birds, su hermana. Si además eres fan de su música, encontrarás un mundo diferente en el proyecto de El Niño Lord.Cah, uno lleno de irreverentes letras y humor. Su último single, ‘CABALLITO BLANCO’, mezcla el flamenco con el rock en un tema lleno de contrastes. En el estribillo, la voz de la artista es dulce y melódica. En los versos, es puro descaro.

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«No me des más caña que no me queda gasolina pa’ aguantarla» o «Tengo los pies chiquititos, si me canso que me lleve a borriquito» son algunas de las perlas que suelta la artista durante la canción. Sin embargo, en el estribillo, esta pinta una imagen onírica, casi mitológica: «Tengo un caballito blanco que no tiene herradura / Tiene un cuerno dorado y en su lomo me lleva por el cielo volando».

Su directo tampoco va corto de emoción. El Niño Lord.Cah se encuentra en mitad de un tour, de la mano de Girando Por Salas, que ya la ha llevado por Toledo, Pamplona y Valencia. Hoy, viernes 24 de abril, la artista estará en el Botánico Café Teatro de Soria. Solo le quedan dos fechas más después de esta: el 9 de mayo en San Sebastián y el 23 de mayo en Sant Feliu de Llobregat.