Quevedo toma el top 15 de Spotify y Apple en España con todo ‘EL BAIFO’

‘EL BAIFO’ de Quevedo volverá a ser un disco multiplatino en España, esta vez aupado por el significado social del álbum para Canarias. La pregunta es si superará los datos de ‘DONDE QUIERO ESTAR’ (6 discos de platino) o al menos ‘BUENAS NOCHES’ (3 discos de platino, aún top 10 en España).

Las cosas van bien encarriladas. Las 14 canciones de ‘EL BAIFO’ se posicionan en el top 15 de Spotify España y también de Apple Music España. Su repercusión internacional en cambio es más limitada y apenas encontramos estas canciones en el top de Uruguay y Venezuela, en posiciones modestas.

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En nuestro país, sí sabemos que el disco está gustando mucho porque en las listas los singles ‘NI BORRACHO’ y ‘SCANDIC’ aparecen aparcados en favor de las canciones colaborativas. De hecho, ‘NI BORRACHO’ es la canción menos escuchada del álbum en Apple.

Están gustando especialmente ‘LA GRACIOSA’, que puede dar a Elvis Crespo un número 1 en España, y ‘ALGO VA A PASAR’ con La Pantera, Lucho RK y Juseph. Pero también los primeros temas que aparecen en el álbum, como ‘CAPRICHOSO’ y ‘EL BAIFO’. Por el contrario, el tema menos favorito del público es la balada ‘MI BALCÓN’. En una semana sabremos definitivamente cuál es la canción que desbanca del número 1 ‘KOKO’ de Omar Courtz.

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Spotify España:

1.-La graciosa

2.-Algo va a pasar

3.-Caprichoso

4.-El Baifo

5.-Gáldar

6.-Al golpito

7.-Está en casa

8.-Scandic

9.-Ni borracho

10.-2010ypico

11.-Hookah y calor

12.-Hijo de volcán

13.-Flakito

15.-Mi balcón

Apple Music España:

1.-La graciosa

2.-Caprichoso

3.-El Baifo

4.-Gáldar

5.-Al golpito

6.-Algo va a pasar

7.-Está en casa

8.-2010ypico

9.-Hookah y calor

10.-Hijo de volcán

11.-Scandic

13.-Flakito

14.-Mi balcón

16.-Ni borracho

