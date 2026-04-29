Carolina Durante, ya platino, anuncian teloneros para sus 6 arenas

Tras su paso por Latinoamérica y Estados Unidos en el Coachella, reflejado en el canal oficial del festival y bajo estas líneas, Carolina Durante realizará la gira de 6 arenas que anunciaron hace unos meses. JENESAISPOP será medio oficial de todas ellas. Hoy se anuncian los teloneros, que son viejos y no tan viejos conocidos del underground nacional.
Empezando por Sevilla el 19 de septiembre en el Pop CAAC, junto a Perro, además de un grupo aún por desvelar; la gira continuará el 26 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, con La Plata. Seguirá junto a Mala Gestión el 28 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona; llegará el 12 de diciembre al Coliseum de A Coruña con Grande Amore; y el 26 de diciembre al Bizkaia Arena – BEC! de Bilbao, con Sal del Coche. La gira finalizará el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, siendo los invitados Los Punsetes.
78 semanas después de su edición, ‘Elige tu propia aventura‘ continúa en torno al top 75 de la lista oficial de discos en España, y ya ha sido certificado como disco de platino, por la venta de 40.000 unidades. Os dejamos con las fechas. Las entradas están a la venta.
19/09/2026 Pop Caac, SEVILLA: Perro + Grupo Sorpresa
26/11/2026 Roig Arena, VALENCIA: La Plata
28/11/2026 Palau Sant Jordi, BARCELONA: Mala Gestión
12/12/2026 Coliseum, CORUÑA: Grande Amore
26/12/2026 Bizkaia Arena – BEC!, BILBAO: Sal del Coche
08/01/2027 Movistar Arena, MADRID: Los Punsetes