Carolina Durante, ya platino, anuncian teloneros para sus 6 arenas

Tras su paso por Latinoamérica y Estados Unidos en el Coachella, reflejado en el canal oficial del festival y bajo estas líneas, Carolina Durante realizará la gira de 6 arenas que anunciaron hace unos meses. JENESAISPOP será medio oficial de todas ellas. Hoy se anuncian los teloneros, que son viejos y no tan viejos conocidos del underground nacional.

Empezando por Sevilla el 19 de septiembre en el Pop CAAC, junto a Perro, además de un grupo aún por desvelar; la gira continuará el 26 de noviembre en el Roig Arena de Valencia, con La Plata. Seguirá junto a Mala Gestión el 28 de noviembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona; llegará el 12 de diciembre al Coliseum de A Coruña con Grande Amore; y el 26 de diciembre al Bizkaia Arena – BEC! de Bilbao, con Sal del Coche. La gira finalizará el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, siendo los invitados Los Punsetes.

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78 semanas después de su edición, ‘Elige tu propia aventura‘ continúa en torno al top 75 de la lista oficial de discos en España, y ya ha sido certificado como disco de platino, por la venta de 40.000 unidades. Os dejamos con las fechas. Las entradas están a la venta.

19/09/2026 Pop Caac, SEVILLA: Perro + Grupo Sorpresa

26/11/2026 Roig Arena, VALENCIA: La Plata

28/11/2026 Palau Sant Jordi, BARCELONA: Mala Gestión

12/12/2026 Coliseum, CORUÑA: Grande Amore

26/12/2026 Bizkaia Arena – BEC!, BILBAO: Sal del Coche

08/01/2027 Movistar Arena, MADRID: Los Punsetes

