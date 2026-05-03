Çantamarta le cantan a la ‘melancolía’ de un bromance perdido

Çantamarta le cantan a algo en lo que todos nos podemos ver identificados en el último single de su próximo proyecto: la amistad perdida. A base de ritmos caribeños y guiños al flamenco, el trío formado por Luis Lozano, Beni Casado y Omar Molina entregan un sentido tema sobre la ‘melancolía’ de perder un amigo. Es la Canción del Día.

«Dónde está mi pana, que no me contesta las llamadas», canta Lozano en las primeras líneas de la canción. La temática podría llevarse fácilmente al campo del humor, pero Çantamarta escriben ‘melancolía’ desde la seriedad. Así, el narrador recuerda los temas sobre los que hablaba con su colega («Me habla de raperos, de los gangsters y de marihuana») mientras que confiesas llorar «de noche y de día».

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Este no entiende «por qué ya no me contesta» y empieza a buscar todo tipo de motivos, como que «se fue» o que «se cansó de este mundo cruel que juzga al hombre». Lo que uno piensa al escuchar la canción es que la separación se debe al simple curso de la vida, que nos da y nos quita amistades constantemente. «Cada uno tiene su vida», podría pensar el narrador del tema.

Sin embargo, pese a la animada instrumentación de la canción, que de tener otra temática sería perfecta para acompañar un atardecer de verano, ‘melancolía’ podría tener otro significado. Si reproducimos la canción en Spotify y pinchamos en la pestañita de las letras, nos llevamos una sorpresa al no ver esto, sino los teléfonos de emergencia y de prevención al suicidio de diferentes países, desde España hasta Estados Unidos. El mensaje es claro: llama a tu pana.