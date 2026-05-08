‘Cabin Fever’ no sostendrá un «rollout» de 6 meses para La Roux

La Roux, que no publica disco desde ‘Supervision‘ en 2020, anuncia su regreso 6 años después. Eso sí, ‘Old Flames’ no se publicará hasta el 6 de noviembre, dentro de 6 meses. El disco se presenta con una desgarrada canción de electropop llamada ‘Cabin Fever’, que estrena ya un vídeo muy sencillo que hace honor a su nombre de alguna manera: se grabó en la casa del lago.

Elly Jackson fue conocida en principio por bangers como ‘Bulletproof’ o ‘In for the Kill’. Más adelante, por canciones que hacían clic después de 6 o 7 escuchas, como en general, las de su segundo y tercer disco. A ‘Uptight Downtown‘ me remito. Y este ‘Cabin Fever’ está sin duda en el último grupo.

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Tomando su nombre de la ansiedad del «síndrome de la cabaña», ‘Cabin Fever’ es una canción algo angustiosa, en sintonía con el disco ‘Old Flames’, que narrará una ruptura sentimental con alguien con quien has estado 17 años. En una nota de prensa, La Roux cuenta que el álbum recoge el proceso de aceptar «quién es ahora» a través de adicciones y un proceso de autorreconocimiento.

Quizá por ello repite decenas de veces «Well, I’ve got cabin fever / And I can’t take it down». Sin más baza que la de la reiteración personal en busca de la asunción de las cosas, puede crecer como pista 2 de ‘Old Flames’ -sale después de una intro-, pero no sostener una campaña durante 6 meses. Más bien necesitaremos el segundo single mañana. ¿Quién inventó estas campañas de 6 meses, de todas formas?

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El tracklist del álbum:

1. Old Flames (Intro)

2. Cabin Fever

3. Lose Myself

4. Falling

5. To Make Our Love

6. Your Lover

7. Final Fantasy

8. Night Vision

9. I Just Keep Crying

10. Babyline

11. Old Flames

