Madrid se queda sin bis de Eric Clapton por un «vinilazo»

Eric Clapton actuaba anoche en Madrid, frente a 15.000 personas en el Movistar Arena. Sin embargo, el espectáculo visto en otros países no pudo completarse. Como informa El País, alguien lanzó un vinilo al escenario después de la 13ª canción, ‘Cocaine’, cuando el artista se dirigía hacia el camerino. Le dio de lleno.

Carlos Marcos ha averiguado que se trataba de un fan argentino que le adjuntaba una nota de cariño junto al disco. Dice su crónica: «El choque del proyectil no debió ser fuerte. Clapton se paró unos segundos y siguió el trayecto hacia las escaleras. Pero ya no estaba de humor. Se le vio unos segundos en una pasillo lateral, sus músicos expectantes. Entonces zarandeó la mano indicando que se largaban».

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El tema que se quedaba en el tintero, según apreciamos en Setlist.FM, atendiendo al concierto de Praga, era una versión de ‘Before You Accuse Me’. Suele ser el bis. Marcos relata en su crónica «un buen concierto, sosegado, repeto de blues y sin apenas concesiones», describe una «puesta en escena sobria» como es habitual y «sin concesiones a la parafernalia».

El domingo aguarda a Eric Clapton la ciudad de Barcelona. Os dejamos con un vídeo compartido por el Movistar Arena que NO pertenece al momento de la discordia.

