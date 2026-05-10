‘Swim’ es el ‘Cuando zarpa el amor’ de BTS

Ver a los BTS navegando en un velero, fregando la cubierta como un grumete del siglo XVI y tirando de una soga más gruesa que toda la tripulación puesta en fila, es el equivalente a ver una versión de ‘Master and Commander’ hecha a la manera de ‘Bugsy Malone, nieto de Al Capone’.

Planteada como una fuga onírica, el vídeo de ‘Swim’ (single perteneciente al álbum ‘ARIRANG’) está protagonizado por una mujer (Lili Reinhart, conocida por la serie ‘Riverdale’) que, brújula en mano, parece haber “perdido el norte”. En la Sala de los Descubrimientos del Museo de la Marina de Lisboa le da un vahído a lo magdalena de Proust que la transporta a una fragata navegando a toda vela por el Atlántico.

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Lo que sigue es una mezcla del imaginario pop marinerito a lo Jean Paul Gaultier y una fantasía romántica naval que bien podría titularse como el clásico de Camela: ‘Cuando zarpa el amor’.

Tanu Muino, directora de ‘Chicken Teriyaki’ de Rosalía o del premiado ‘Montero (Call Me by Your Name)’ de Lil Nas X, echa mano de todos los clichés estilísticos e iconográficos de la épica marina -planos contrapicados para enfatizar la altura y grandiosidad de velas y mástiles, miradas al horizonte “tierra a la vista”, planos aéreos del barco navegando, marineros calculando el rumbo o escrutando el horizonte con un catalejo-, dispuestos mediante el uso de la cámara lenta, quizá como forma de subrayar el carácter onírico de la narración.

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Teniendo en cuenta el revuelo que se formó con el reclutamiento de los integrantes de la banda para hacer la mili, ¿se podría ver ‘Swim’ como un guiño al servicio militar que cumplieron hace un año?

