Madonna suma su 11º top 1 en JNSP; Sabrina, el 2º

iko
Por iko

Madonna suma su 11º top 1 en JNSP; Sabrina, el 2º

Por iko
0


Pese a las críticas antagónicas recibidas entre nuestros lectores, de «esto es todo lo que le pido a un bop» a «genérica», no hay otra canción estos días que os haya gustado más que ‘Bring Your Love‘. El tema es el nuevo número 1 de JENESAISPOP recibiendo mucho más apoyo del que recibieron ‘Popular’ o ‘Vulgar’. El dúo entre Madonna y Sabrina Carpenter recibe hasta el 57% de los votos en Instagram, mientras el tema de Gaga y Doechii para ‘El diablo se viste de Prada 2‘ se queda el 22%. Este supone el 11º número 1 en nuestra lista semanal para Madonna y solo el 2º para Sabrina tras ‘Espresso’. Solo Lana (15), Rosalía (13) y Lady Gaga (12) tienen más números 1 que Madonna en JNSP. Florence también tiene 11.

Otras entradas destacadas son ‘Después de ti’ de Karol G y Greg Gonzalez, Fillas de Cassandra, Honey Dijon, María José Llergo y RATA.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
2 2 1 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
3 2 1 4 Déjalo ir Martin
4 4 1 16 Otro verano Martin
5 6 5 2 Low Rise Jeans Demi Lovato
6 1 1 3 I Feel So Free Madonna
7 8 7 2 KGB ADÉLA
8 10 8 2 PINKY UP KATSEYE
9 3 3 3 Ride Jessie Ware
10 10 1 Después de ti KAROL G, Greg Gonzalez
11 11 1 TERTÚLIA Fillas de Cassandra
12 12 1 Satisfied Honey Dijon
13 5 5 3 drop dead Olivia Rodrigo
14 14 1 Otros besos María José Llergo
15 11 11 2 Need for Speed Kim Petras
16 14 14 2 Campos de Castilla para siempre Xoel López
17 9 9 3 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
18 18 1 TIPOS DUROS RATA
19 18 18 2 Placer de vivir Gara Durán, Natalia Lacunza
20 12 1 6 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
21 7 2 4 House Tour Sabrina Carpenter
22 21 21 3 Cruel World Holly Humberstone
23 24 5 66 M.A.P.S. Amaia
24 24 1 Everyone Around Me Dancing Gia Margaret
25 25 1 NAIL Yves, Lolo Zouaï
26 16 1 12 Reliquia Rosalía
27 22 10 3 EVERYTHING M.I.A.
28 26 16 5 Choque Bad Gyal, Chencho Corleone
29 15 1 27 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
30 17 5 4 Going Shopping The Strokes
31 28 4 5 Get Go Arlo Parks
32 33 6 5 Lonely Fcukers
33 33 1 Golden Digitalism
34 13 4 6 BRITTANY MURPHY Slayyyter
35 27 3 11 Dying for You Charli XCX
36 31 31 2 NI BORRACHO Quevedo
37 34 8 4 Mundo hostil Ginebras
38 35 35 4 Mentirosa Russian Red
39 30 4 10 Vogue Nebulossa
40 20 4 9 American Girls Harry Styles
Candidato Canción Artista
Rock Music Charli XCX
Liars Tale KNEECAP
Happy Now Lykke Li
Avalanche Grace Ives
EN LO TOTAL Lori Meyers
Gasoline Girls Tori Amos
Die On This Hill SIENNA SPIRO
STORM II GENER8ION, Yung Lean
Estrellas Estrellas del Rap Nacional, Teo Lucadamo
Los motivos Guille Galván

