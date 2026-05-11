Madonna suma su 11º top 1 en JNSP; Sabrina, el 2º

Pese a las críticas antagónicas recibidas entre nuestros lectores, de «esto es todo lo que le pido a un bop» a «genérica», no hay otra canción estos días que os haya gustado más que ‘Bring Your Love‘. El tema es el nuevo número 1 de JENESAISPOP recibiendo mucho más apoyo del que recibieron ‘Popular’ o ‘Vulgar’. El dúo entre Madonna y Sabrina Carpenter recibe hasta el 57% de los votos en Instagram, mientras el tema de Gaga y Doechii para ‘El diablo se viste de Prada 2‘ se queda el 22%. Este supone el 11º número 1 en nuestra lista semanal para Madonna y solo el 2º para Sabrina tras ‘Espresso’. Solo Lana (15), Rosalía (13) y Lady Gaga (12) tienen más números 1 que Madonna en JNSP. Florence también tiene 11.
Otras entradas destacadas son ‘Después de ti’ de Karol G y Greg Gonzalez, Fillas de Cassandra, Honey Dijon, María José Llergo y RATA.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|2
|–
|2
|1
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|3
|2
|1
|4
|Déjalo ir
|Martin
|4
|4
|1
|16
|Otro verano
|Martin
|5
|6
|5
|2
|Low Rise Jeans
|Demi Lovato
|6
|1
|1
|3
|I Feel So Free
|Madonna
|7
|8
|7
|2
|KGB
|ADÉLA
|8
|10
|8
|2
|PINKY UP
|KATSEYE
|9
|3
|3
|3
|Ride
|Jessie Ware
|10
|–
|10
|1
|Después de ti
|KAROL G, Greg Gonzalez
|11
|–
|11
|1
|TERTÚLIA
|Fillas de Cassandra
|12
|–
|12
|1
|Satisfied
|Honey Dijon
|13
|5
|5
|3
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|14
|–
|14
|1
|Otros besos
|María José Llergo
|15
|11
|11
|2
|Need for Speed
|Kim Petras
|16
|14
|14
|2
|Campos de Castilla para siempre
|Xoel López
|17
|9
|9
|3
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|18
|–
|18
|1
|TIPOS DUROS
|RATA
|19
|18
|18
|2
|Placer de vivir
|Gara Durán, Natalia Lacunza
|20
|12
|1
|6
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|21
|7
|2
|4
|House Tour
|Sabrina Carpenter
|22
|21
|21
|3
|Cruel World
|Holly Humberstone
|23
|24
|5
|66
|M.A.P.S.
|Amaia
|24
|–
|24
|1
|Everyone Around Me Dancing
|Gia Margaret
|25
|–
|25
|1
|NAIL
|Yves, Lolo Zouaï
|26
|16
|1
|12
|Reliquia
|Rosalía
|27
|22
|10
|3
|EVERYTHING
|M.I.A.
|28
|26
|16
|5
|Choque
|Bad Gyal, Chencho Corleone
|29
|15
|1
|27
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|30
|17
|5
|4
|Going Shopping
|The Strokes
|31
|28
|4
|5
|Get Go
|Arlo Parks
|32
|33
|6
|5
|Lonely
|Fcukers
|33
|–
|33
|1
|Golden
|Digitalism
|34
|13
|4
|6
|BRITTANY MURPHY
|Slayyyter
|35
|27
|3
|11
|Dying for You
|Charli XCX
|36
|31
|31
|2
|NI BORRACHO
|Quevedo
|37
|34
|8
|4
|Mundo hostil
|Ginebras
|38
|35
|35
|4
|Mentirosa
|Russian Red
|39
|30
|4
|10
|Vogue
|Nebulossa
|40
|20
|4
|9
|American Girls
|Harry Styles
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Rock Music
|Charli XCX
|–
|Liars Tale
|KNEECAP
|–
|Happy Now
|Lykke Li
|–
|Avalanche
|Grace Ives
|–
|EN LO TOTAL
|Lori Meyers
|–
|Gasoline Girls
|Tori Amos
|–
|Die On This Hill
|SIENNA SPIRO
|–
|STORM II
|GENER8ION, Yung Lean
|–
|Estrellas
|Estrellas del Rap Nacional, Teo Lucadamo
|–
|Los motivos
|Guille Galván