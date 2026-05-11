Red Hot Chili Peppers venden sus másters por 300 millones

Red Hot Chili Peppers han vendido su catálogo de música grabada (los másters) a Warner Music Group en un acuerdo “histórico” valorado en más de 300 millones de dólares. Con esto, la banda cede el control de todas sus grabaciones al sello, con el que están firmados desde ‘Blood Sugar Sex Magik’ (1991). A partir de ahora, Warner se queda con todos los ingresos futuros que generen esas grabaciones, ya sea por streaming, radio, ventas o licencias.

Este movimiento llega después de otro acuerdo que la banda cerró con Hipgnosis -ahora llamada Recognition Music Group- para vender los derechos editoriales de su música (el llamado publishing, que incluye las composiciones: letra y música) por unos 140 millones de dólares, hace cuatro años.

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Según The Hollywood Reporter, el nuevo acuerdo habría sido financiado a través de una empresa conjunta entre Warner Music Group y la firma de inversión Bain Capital, que el año pasado lanzó un fondo de 1.200 millones de dólares para comprar catálogos musicales de alto perfil.

Ni que decir tiene que Red Hot Chili Peppers es una de las bandas de rock más exitosas de la historia, y sus canciones están demostrando una longevidad asombrosa en las plataformas de streaming: 7 de sus 10 temas más escuchado en Spotify superan la barrera de los mil millones e incluso de los dos mil millones de reproducciones.

