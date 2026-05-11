Eladio Carrión, top 3 en España; Fangoria bajan casi 30 puestos

Quevedo sigue reinando en la lista de discos española gracias al lanzamiento de ‘El Baifo’, que también le mantiene arrasando en la lista de singles. No hay demasiados cambios en los primeros 10 puestos de la tabla, excepto por la caída de Fangoria, que pasan de haber debutado en el número 3 con ‘La verdad o la imaginación’ a estar en el número 30 de la lista. Eladio Carrión les sustituye en el top 3 de la tabla con ‘Corsa’.

Quien sí ha subido en esta semana es Milo J, que gracias a su Tiny Desk ha conseguido pasar del número 79 al puesto 35 con ‘La Vida Era Más Corta’. En esta primera mitad también han entrado los últimos discos de Iván Ferreiro (‘Hoy x Ayer’), Joaquín Sabina (‘Hola y Adiós (Directo)’), Melanie C (‘Sweat’) y Billie Eilish, con la versión en directo de ‘Hit Me Hard And Soft’. Estos han entrado en los puestos 11, 12, 21 y 25, respectivamente.

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En la segunda mitad de la clasificación, por otro lado, la única entrada de la semana es para The Black Keys. ‘Peaches!’, su último disco, entra en el número 76. En el resto de la lista tenemos las reincorporaciones de ‘Midnight Sun’ de Zara Larsson (#41), ‘Ameri’ de Duki (#51), ‘Superarte’ de Justin Quiles y Lenny Tavárez (#98) y ‘Rosa&Rojo’ de D.Valentino (#100).