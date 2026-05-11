Gracie Abrams anuncia su tercer disco, ‘Daughter From Hell’

Gracie Abrams ha revelado la portada y la fecha de lanzamiento de su tercer álbum, que tiene el curioso título de ‘Daughter From Hell’. Estará disponible el próximo 17 de julio.

La portada de ‘Daughter From Hell’ muestra un primer plano de Abrams, que aparece totalmente seria. Si la de ‘The Secret Of Us’ desprendía un aire juvenil y ligero, la de ‘Daughter From Hell’ es todo lo contrario, con el título del álbum escrito en Times New Roman blancas.

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De momento, no se conoce el tracklist del disco, pero Abrams ha revelado que esta misma semana llegará el primer sencillo del álbum: ‘Hit The Wall’. «Perdiendo los papeles, estoy preparada para que sea vuestro», ha escrito la artista en una publicación de Instagram.