Overmono experimentan con nuevas texturas en ‘Pure Devotion’

Overmono han anunciado la llegada de su segundo álbum, titulado ‘Pure Devotion’, que estará a la venta el próximo viernes 7 de agosto. Los hermanos Russell cuentan que el sucesor de ‘Good Lies’ será su «proyecto más ambicioso» hasta el momento y que representa el sonido de «hermosas imperfecciones» y «fallos de máquinas».

El lead single del disco, ‘Lockup’, es un potentísimo festival de texturas que habría surgido inspirado por la ruptura de las reglas de la era post-punk. Así, el dúo galés samplea ampliamente la canción ‘What A Waste’ de Birmingham Fast Relief en un tema lleno de múltiples texturas diferentes.

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EL dúo cuenta que con ‘Pure Devotion’ han querido «hacer algo que capturara el espacio físico de nuestros estudios». Para ello, han experimentado con nuevas formas de grabación, como pasar una voz «por un altavoz antiguo en el sótano», reproducir un sintetizador «con un viejo altavoz de anuncios de estación de tren de los años 30» o incluso hornear «un platillo cubierto de posos de café, patatas fritas y vinagre».

Tracklist:

1. Lockup

2. Knight In Shining Prada (feat. John Joseph Holt)

3. Slowmotion

4. Even Angels Ghost (feat. Kindora)

5. Barum

6. Mialon

7. Laxbrook

8. Gem Lingo (ovr now) (feat. Ruthven)

9. Adre

10. Ballad (feat. Kindora and Rock Floyd)

11. After The Rain