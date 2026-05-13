El largo beef entre Zara Larsson y Chris Brown continúa

Chris Brown está claramente dolido por la terrible reseña que ha recibido su último disco, ‘BROWN’, en Pitchfork, descrito como «un buen pedazo de mierda». Esto ha provocado que el cantante suba una Storie a su cuenta de Instagram en la que, además de afianzar a sus fans, también revive el beef con Zara Larsson que lleva activo desde 2016.

La viralidad de la reseña de Pitchfork ha conseguido que Chris Brown suba un desesperado vídeo a redes sociales en el que asegura saber exactamente «quiénes son mis fans y quién esta escuchando este disco»: «Si no eres mi fan, no quiero que estés escuchando mi mierda», sentencia Brown. Por último, el cantante no puede evitar hacer un namedropping de manual: «Iros a escuchar a la puta Zara Larsson o algo».

- Publicidad -

Cuando el beef entre Chris Brown y Zara Larsson comenzó en 2016, la artista sueca estaba empezando a despuntar en el mundo del pop gracias al lanzamiento de ‘Lush Life’, pero tenía claros sus valores. Ella fue quien comenzó todo llamando «basura» a Brown en lo que antes se conocía como Twitter, asegurando que no entendía como alguien con su historial de abuso pudiese tener fans.

Brown interactuó con la artista por primera vez después de que esta participase ese mismo año en un juego llamado ‘Tinder de canciones’ durante una entrevista en Alemania. Cuando le tocó una canción de Kid Ink en la que colaboraba Brown, Larsson no dudó en deslizar a la izquierda: «No me gusta él. Puede bailar y cantar muy bien, pero no es una buena persona», comentó.

- Publicidad -

Chris Brown, entonces, pensó que la mejor manera de responder a las palabras de Zara Larsson era dejar dos comentarios en una publicación de una fan de la cantante en Instagram: «Ella es PÉSIMA!», escribió el cantante. Sin embargo, su segunda respuesta es la que pasó a la historia, con Chris Brown llamando a la artista «culo apestoso». Por si esto no fuese lo suficientemente humillante para el cantante, Larsson le dedicó algunas stories de Snapchat en las que explicaba con detenimiento su punto de vista.

«Sé que es mucho más grande que yo y que es mucho más exitoso que yo pero eso no significa que pueda decir esas cosas. Así que, siempre que veáis algo en lo que no creéis, como comentarios homófobos, sexistas o racistas, da igual si son personas famosas o no: llamadles la atención. Prefiero ser un culo apestoso que un gilipollas sexista, homófobo y tránsfobo», declaró Larsson.

- Publicidad -

10 años después, Zara Larsson es una de las artistas más exitosas en el mundo del pop, mientras que Chris Brown está de capa caída. El pasado febrero, la artista sueca no perdió la oportunidad de dedicar otro comentario a Brown durante una entrevista de Cosmopolitan, ahora entre iguales. Al ser preguntada por los artistas que nunca aparecerían en su playlist, Larsson explicó que tiene muchos artistas bloqueados en Spotify, «la mayoría por ser abusadores»: «Desde luego, no encontrarás ninguna canción de Chris Brown», concluyó.

Chris Brown via ig: “if you not my fan I don’t want you to listen to my shit, go listen to motherf*cking Zara Larson or somebody.” pic.twitter.com/OF8IcRf86E — 𝖍𝖊𝖑𝖔 (@hwloiza) May 13, 2026