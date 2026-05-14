VVV [Trippin’you] y Amor Líquido usan San Isidro para protestar por los fondos buitres

VVV [Trippin’you], que recientemente han publicado el tema ‘Espadas en guadañas’ con Erik Urano, han actuado este martes 12 de mayo en las fiestas de San Isidro de Madrid. El show formaba parte de la programación ideada por el ayuntamiento de la ciudad, donde gobierna el PP con mayoría absoluta.

Como informa El Diario, en un momento dado, la banda de synth-pop experimental interrumpió el show para proyectar un vídeo del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, en el que protestan por el desahucio de una mujer y su hijo.

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En el vídeo, y bajo el lema «Llenan la Pradera, desahucian Madrid» se denuncia que “mientras se celebran las fiestas más importantes de Madrid, a tan solo unos metros Ayuso quiere desalojar bloques enteros de vivienda pública para vendérselos a inversores privados”.

También critican la inacción del gobierno central, pese a que las competencias en vivienda son locales: «Ayuso y Almeida están vendiendo Madrid a los especuladores mientras el Gobierno central se dedica a hacer la misma mierda». Por todo ello, emplazan a una manifestación el próximo domingo 24 de mayo, a las 12 de la mañana en Atocha.

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Un día después, Amor Líquido se han sumado a la protesta al grito de «fuera fondos buitres de nuestros barrios». Han indicado este miércoles: «esta mañana se ha echado a una familia de su casa. Madrid se está vendiendo a fondos buitres». El grupo ha criticado a algunos partidos por intentar sacar «rédito de una lucha por la que no están haciendo nada». Concluyen: «Tenemos el gobierno más progresista de la historia y están echando a la gente de sus casas».

Ayer, Amor Líquido también denunció desde el escenario de San Isidro el negocio de la vivienda y la complicidad del Estado. Vente hoy jueves 14 de mayo a las 19h a la asamblea en Camino Alto de San Isidro 23 y organízate en el sindicato. 🗝️🌹 pic.twitter.com/twvtbpI2DP — Sindicato Vivienda Carabanchel (@SVCarabanchel) May 14, 2026