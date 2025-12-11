Amor Líquido: «Las películas ultrarrealistas de Disney suelen ser bastante cutronas»

Amor Líquido lanzaron su primer disco el año pasado, y desde ese momento se han posicionado como una de las apuestas más importantes en el rock nacional, tan viscerales como experimentales. Acaban de lanzar un genial split con Las Petunias, compuesto por ‘Baila’ y ‘No seré una estrella’. Dos canciones que se suman a un repertorio lleno de petardazos como ‘Mírame’ o ‘Tus Manos’ y del que podremos disfrutar el próximo 18 de diciembre en la Sala El Sol de Madrid.

Como Las Petunias, Amor Líquido también se han animado a pasar por MEISTER OF THE WEEK, nuestra sección comisariada por Jägermusic. El grupo madrileño ha escogido hablar de un tema amado por (casi) todos: las películas de animación. Les hemos preguntado por la deriva ultrarrealista de Disney en los últimos años, sus películas favoritas en la infancia y las infinitas posibilidades de este tipo de cine.

¿Por qué habéis elegido hablar de las pelis de animación?

No sabíamos qué elegir cuando nos propusieron la entrevista, nos costaba encontrar un tema que tuviéramos las tres en común y las películas de animación eran un nexo común, cada una por sus motivos. También, muchas veces, cuando volvemos de los conciertos fuera de Madrid y dormimos juntas, no somos mucho de salir de fiesta, nos gusta más volver al alojamiento a ponernos a charlar o ponernos una peli y verla juntas y suele caer siempre alguna de dibujos animados, es lo más amable después de un subidón tan grande como es tocar.

¿Sois más de Pixar o Disney? ¿Alguna recomendación que no sea de ninguno de estos estudios?

Creo que nos quedamos con Pixar. Como recomendación SPA Studios, nos gustó mucho ‘Klaus’ y además es un estudio español.

Normalmente, las películas animadas se asocian con lo infantil. ¿Cuál era vuestra peli animada favorita en la infancia?

Aquí nos ha costado un poco ponernos de acuerdo, cada una tenemos varias. Pero nos quedamos con dos: ‘El planeta del tesoro’ y ‘Mulán’.

Hablando de Disney, ¿qué os parece la moda de convertir las películas animadas en ultrarrealistas?

Nos parece un poco bajón… Son historias que la gente ya se sabe, quizá sería más interesante invertir en hacer películas nuevas, en lugar de pretender hacer realistas las animadas. La animación es algo muy guay y cercano que nos lleva a momentos de la infancia, además suelen ser bastante cutronas… Se nota mucho que es una inversión únicamente para sacar más dinero de las historias de siempre…

¿Creéis que hay una falta de originalidad importante en Disney?

Siguiendo un poco con lo de antes, últimamente quizá le están dando demasiada importancia a gastar dinero en remakes que a crear nuevas historias. Aquí Pixar sí que igual se lo curra un poco más, o estudios y productoras más pequeñas, que se esfuerzan en crear historias originales y encima tienen mucho menos presupuesto.

¿Cuáles son algunas películas de animación estrictamente para adultos que recomendaríais?

Hace poquito salió ‘La mercancía más preciosa’, quizá no es «estrictamente» para adultos pero sí que no es una película infantil, pero es preciosa. Recomendada cien por cien.

Precisamente, el cine de animación no tiene límites en cuanto a lo que la imaginación se refiere. ¿Cuál es la película de animación que más os ha sorprendido?

Es genial todas las posibilidades que te da la animación en comparación a lo que puede hacer una película realista, aunque con cómo avanza la tecnología igual esto deja de ser así dentro de poco tiempo… En este sentido, dos muy conocidas como ‘El castillo ambulante’ o ‘El chico y la garza’ representan muy bien cómo la animación no pone límites a la imaginación.

«Muchas lesbianas nos quedamos con las ganas de ver una película tan bonita como lo es el cómic de ‘La vida de Adèle'»

¿Qué película de live action creéis que podría ser mejor si fuese animada? ¿Y al revés?

Estaría muy bien poder ver ‘El azul es un color cálido’ en película, es el cómic en el que se basó (de manera muy errónea) ‘La vida de Adèle’, ya se sabe todo lo horrible que hubo detrás de ese rodaje, pero muchas lesbianas nos quedamos con las ganas de ver una película tan bonita como lo es el cómic, y de animación sería genial, así del palo ‘Chico y Rita’. Al revés igual molaría ver cómo se lleva a cabo ‘Mary and Max’, aunque la animación tiene una personalidad que sería muy complicado estar a la altura.

Existe un corto animado de 2022 que se llama justamente ‘Amor Líquido’. ¿Lo conocéis? Si lo habéis visto, ¿qué os parece?

Pues no lo hemos visto, la verdad es que hay varias cosas con las que compartimos nombre que no hemos catado (aunque quizá deberíamos)… ¡Nos apuntamos la recomendación para alguna vuelta de algún concierto!

