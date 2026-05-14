Podcast con público y gratis, este 19 de mayo en ESTACIÓN PODCAST

El próximo martes 19 de mayo a las 19.00 horas, JENESAISPOP formará parte del evento ESTACIÓN PODCAST a través de su podcast para Fundación SGAE, «ALGO CAMBIÓ…» Sebas y Claudio realizarán un podcast en directo con público, sobre campamentos de composición en el Espacio Cultural SERRERÍA BELGA.

Las invitaciones para acudir como público a este evento son gratis: tan solo tenéis que descargarlas en Ticketeame.

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Nos acompañarán Irenegarry, que nos hablará de su carrera en solitario y con otros artistas como Amaia (‘M.A.P.S.’, ‘Nanai’), y también María Baena de Sony. Baena nos hablará de #FollowTheSong, el campamento que realiza Sony con Fundación SGAE en Primavera Sound y del que han salido canciones como estas.



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