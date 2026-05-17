‘Venus in the Zinnia’: la belleza inquietante de Aldous Harding

Aldous Harding ha publicado este año ‘Train on the Island‘, que está siendo el Disco de la Semana en JENESAISPOP. ‘Train on the Island’ está siendo considerado su mejor disco, y una de las razones es que incluye peculiares gemas como ‘One Stop’ o el tema que nos ocupa hoy.

También hay otras razones: es uno de sus discos más accesibles -lo cual, en el mundo de Aldous Harding, no significa exactamente lo mismo que en otros artistas-. ‘Venus in the Zinnia’, el segundo single, apuesta por la tradición americana en lo formal, resultando uno de sus temas más luminosos e inmediatos. Hay apacibles acordes de guitarra acústica, destellos de teclado, piano de corte jazz y, además, el tema funciona como un dueto entre Harding y el cantautor galés H. Hawkline, que aporta una perspectiva diferente a la pieza.

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Pero, mirada con lupa, la canción se enrarece. El título, al juntar las imágenes de “Venus” y la zinnia -una flor especialmente colorida-, transmite una sensación exagerada, casi onírica. La melodía de “I love what you’re wearing” resulta casi infantil y, aunque la voz de Harding suena clara y prístina, la letra vuelve a hacer uso de imágenes fragmentadas y surrealistas, transmitiendo una especie de disociación emocional (“It’s too late you’re right on time”), incomodidad performativa (“Dishonest art in me”) e incluso cierta oscuridad. A ello contribuye la referencia al “redrum” de ‘El resplandor’, que introduce un elemento de amenaza e inquietud bajo lo que, en apariencia, parece una canción feliz. Parece.

