RFTW: María José Llergo, Lola Young, Barry B, Bleachers…

Hoy, 22 de mayo, salen nuevos discos de María José Llergo, Bleachers, Ed O’Brien (de Radiohead), JPEGMAFIA, Greeicy, Alela Diane… y el minidisco de Naiara, que comentamos con su autora en portada. También hay discos de Bladee y La Estrella de David, y salen EPs de Shego y Chica Sobresalto.

El single destacado hoy en portada es el de Charli XCX, pero también nos ha gustado mucho el de Olivia Rodrigo, y vemos que a vosotros también. Otros sencillos notables son los que avanzan por primera vez los próximos discos de Anni B Sweet, Barry B y Cariño. Entre los “second singles” disponibles hoy, el de Lola Indigo.

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Además, hay novedades muy interesantes en el pop internacional de artistas como Kelsey Lu, Channel Tres, Blondshell, Lauv y Vince Staples. La música nacional deja interesantes novedades de Vangoura, ABHIR con Ralphie Choo, Sistema Nervioso, Alba Morena, El Último Vecino, DORA o FUTURACHICAPOP. Además, tenemos singles televisivos de Amaral y Kylie Minogue.

