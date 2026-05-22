Fontaines D.C. anuncian fechas en Cádiz, Alicante y Pamplona

Fontaines D.C. volverán a España este agosto para una breve gira de tres fechas. La banda irlandesa actuará el 8 de agosto en Baluarte de la Candelaria (Cádiz), el 11 de agosto en Muelle Live (Alicante) y el 13 de agosto en Ciudadela (Pamplona).
El grupo ha compartido el anuncio con un mensaje dirigido a sus seguidores: «Estamos deseando volver a este país que siempre ha sido tan especial para nosotros». La banda, que tiene un integrante español, añade que España es «un lugar que siempre ha sido especial» para ellos.
Habrá preventa para quienes se apunten a su lista de correo antes del 27 de mayo a las 9:00 (hora española). Esa preventa arrancará el mismo 27 de mayo a las 11:00. La venta general de entradas empezará el 29 de mayo a las 11:00. Fontaines D.C. siguen presentando ‘Romance‘, uno de los mejores discos de 2024.