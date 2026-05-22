Fontaines D.C. anuncian fechas en Cádiz, Alicante y Pamplona

Fontaines D.C. volverán a España este agosto para una breve gira de tres fechas. La banda irlandesa actuará el 8 de agosto en Baluarte de la Candelaria (Cádiz), el 11 de agosto en Muelle Live (Alicante) y el 13 de agosto en Ciudadela (Pamplona).

El grupo ha compartido el anuncio con un mensaje dirigido a sus seguidores: «Estamos deseando volver a este país que siempre ha sido tan especial para nosotros». La banda, que tiene un integrante español, añade que España es «un lugar que siempre ha sido especial» para ellos.

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Habrá preventa para quienes se apunten a su lista de correo antes del 27 de mayo a las 9:00 (hora española). Esa preventa arrancará el mismo 27 de mayo a las 11:00. La venta general de entradas empezará el 29 de mayo a las 11:00. Fontaines D.C. siguen presentando ‘Romance‘, uno de los mejores discos de 2024.