Tove Lo, Triángulo, Aldous, Avalanches… entran al top 40 de JNSP

Madonna y Sabrina Carpenter mantienen el top 1 de JENESAISPOP con el 46% de los votos de Instagram, seguidas por Martin, Charli xcx y Lykke Li. Las entradas más destacadas de la semana corresponden a Tove Lo y Triángulo de Amor Bizarro, directos al top 10. Aldous Harding, Avalanches y Natalie Imbruglia también llegan al top 20.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|3
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|2
|3
|1
|6
|Déjalo ir
|Martin
|3
|5
|3
|2
|Rock Music
|Charli XCX
|4
|6
|4
|2
|Happy Now
|Lykke Li
|5
|8
|1
|18
|Otro verano
|Martin
|6
|–
|6
|1
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|7
|–
|7
|1
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|8
|2
|1
|5
|I Feel So Free
|Madonna
|9
|4
|2
|3
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|10
|13
|5
|5
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|11
|11
|11
|3
|Después de ti
|Karol G, Greg González
|12
|7
|3
|5
|Ride
|Jessie Ware
|13
|–
|13
|1
|Venus in the Zinnia
|Aldous Harding
|14
|–
|14
|1
|Together
|The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
|15
|18
|15
|2
|Liars Tale
|KNEECAP
|16
|32
|16
|2
|EN LO TOTAL
|Lori Meyers
|17
|12
|12
|2
|Gasoline Girls
|Tori Amos
|18
|9
|5
|4
|Low Rise Jeans
|Demi Lovato
|19
|17
|14
|3
|Otros besos
|María José Llergo
|20
|–
|20
|1
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|21
|15
|1
|29
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|22
|20
|1
|14
|Reliquia
|Rosalía
|23
|21
|2
|6
|House Tour
|Sabrina Carpenter
|24
|10
|7
|4
|KGB
|ADÉLA
|25
|22
|14
|4
|Campos de Castilla para siempre
|Xoel López
|26
|–
|26
|1
|Home to Us
|Paul McCartney, Ringo Starr
|27
|24
|4
|8
|BRITTANY MURPHY
|Slayyyter
|28
|19
|9
|5
|SHE DID IT AGAIN
|Tyla, Zara Larsson
|29
|29
|5
|68
|M.A.P.S.
|Amaia
|30
|35
|11
|3
|TERTÚLIA
|Fillas de Cassandra
|31
|31
|31
|2
|STORM II
|GENER8ION, Yung Lean
|32
|39
|32
|2
|Avalanche
|Grace Ives
|33
|30
|3
|13
|Dying for You
|Charli XCX
|34
|26
|5
|6
|Going Shopping
|The Strokes
|35
|14
|8
|4
|PINKY UP
|KATSEYE
|36
|27
|11
|4
|Need for Speed
|Kim Petras
|37
|–
|37
|1
|Pale Song
|Dove Ellis
|38
|–
|38
|1
|You Say I Love You
|Quiet Light
|39
|40
|4
|11
|American Girls
|Harry Styles
|40
|25
|1
|8
|Click Clack Symphony
|RAYE, Hans Zimmer
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|SS26
|Charli xcx
|–
|the cure
|Olivia Rodrigo
|–
|Odio la música
|Cariño
|–
|What’s Done Is Done
|Jorja Smith
|–
|ORIGAMI!
|Kesha
|–
|Zoom 97
|Kurt Vile
|–
|2 or 3
|The Lemon Twigs
|–
|La línea
|Julieta Venegas, Yahritza y su esencia
|–
|Puro
|Leo Rizzi
|–
|EsoEsArte
|Blanco Palamera
