Tove Lo, Triángulo, Aldous, Avalanches… entran al top 40 de JNSP

Por iko

Tove Lo, Triángulo, Aldous, Avalanches… entran al top 40 de JNSP

Por iko
Madonna y Sabrina Carpenter mantienen el top 1 de JENESAISPOP con el 46% de los votos de Instagram, seguidas por Martin, Charli xcx y Lykke Li. Las entradas más destacadas de la semana corresponden a Tove Lo y Triángulo de Amor Bizarro, directos al top 10. Aldous Harding, Avalanches y Natalie Imbruglia también llegan al top 20.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 3 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
2 3 1 6 Déjalo ir Martin
3 5 3 2 Rock Music Charli XCX
4 6 4 2 Happy Now Lykke Li
5 8 1 18 Otro verano Martin
6 6 1 I'm your girl right? Tove Lo
7 7 1 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
8 2 1 5 I Feel So Free Madonna
9 4 2 3 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
10 13 5 5 drop dead Olivia Rodrigo
11 11 11 3 Después de ti Karol G, Greg González
12 7 3 5 Ride Jessie Ware
13 13 1 Venus in the Zinnia Aldous Harding
14 14 1 Together The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
15 18 15 2 Liars Tale KNEECAP
16 32 16 2 EN LO TOTAL Lori Meyers
17 12 12 2 Gasoline Girls Tori Amos
18 9 5 4 Low Rise Jeans Demi Lovato
19 17 14 3 Otros besos María José Llergo
20 20 1 Upside Down Natalie Imbruglia
21 15 1 29 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
22 20 1 14 Reliquia Rosalía
23 21 2 6 House Tour Sabrina Carpenter
24 10 7 4 KGB ADÉLA
25 22 14 4 Campos de Castilla para siempre Xoel López
26 26 1 Home to Us Paul McCartney, Ringo Starr
27 24 4 8 BRITTANY MURPHY Slayyyter
28 19 9 5 SHE DID IT AGAIN Tyla, Zara Larsson
29 29 5 68 M.A.P.S. Amaia
30 35 11 3 TERTÚLIA Fillas de Cassandra
31 31 31 2 STORM II GENER8ION, Yung Lean
32 39 32 2 Avalanche Grace Ives
33 30 3 13 Dying for You Charli XCX
34 26 5 6 Going Shopping The Strokes
35 14 8 4 PINKY UP KATSEYE
36 27 11 4 Need for Speed Kim Petras
37 37 1 Pale Song Dove Ellis
38 38 1 You Say I Love You Quiet Light
39 40 4 11 American Girls Harry Styles
40 25 1 8 Click Clack Symphony RAYE, Hans Zimmer
Candidato Canción Artista
SS26 Charli xcx
the cure Olivia Rodrigo
Odio la música Cariño
What’s Done Is Done Jorja Smith
ORIGAMI! Kesha
Zoom 97 Kurt Vile
2 or 3 The Lemon Twigs
La línea Julieta Venegas, Yahritza y su esencia
Puro Leo Rizzi
EsoEsArte Blanco Palamera

