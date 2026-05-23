‘La Línea’ es el gran dueto de Julieta Venegas y Yahritza

La línea es la frontera internacional que separa a Estados Unidos y México, una división geográfica y política de unos 3.100 km que va desde el océano Pacífico hasta el golfo de México y marca dónde termina el territorio de un país y empieza el del otro.

Esta división imaginaria inspira ‘La Línea’, el reciente single de Julieta Venegas, incluido en su nuevo disco de raíces, ‘Norteña‘. Es la mejor canción de esta era y, a falta de que se promocione con videoclip, hoy la hacemos Canción del Día.

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‘La Línea’ está marcada por una preciosa melodía cargada de melancolía y por el protagonismo de una «línea» melódica de acordeón que responde al estribillo. Dando sentido a la historia de la separación forzada entre dos personas, Venegas canta la canción junto a una voz invitada, la de Yahritza y Su Esencia, a quienes has podido escuchar recientemente en ‘La Perla‘, el éxito de Rosalía.

‘La Línea’ no oculta el dolor de la separación, pero elige transmitir esperanza y optimismo, sirviendo casi de himno. A través de una línea “amarga” y de un “triste recuerdo” que hace sentir a ambas narradoras que no hay salida para su situación, la canción se llena de esperanza y resiliencia en el estribillo, con versos como: “Te extraño tanto, no puedo sin ti / Pero tengo que seguir, tengo que seguir / Hasta el día en que vuelva a ti / Seguiré cantando”.

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Venegas ha contado que ‘La Línea’ refleja el drama de las deportaciones masivas, aunque la escribió hace dos años, mucho antes de las políticas migratorias de Donald Trump. “La escribí pensando en las personas que son separadas por circunstancias fuera de su control», ha contado la mexicana en sus redes. «Es una canción de amor, pero también de dolor y de esperanza, de querer volver a estar con alguien que amamos a pesar de los obstáculos que a veces la vida y las fronteras nos imponen. Yo crecí en una frontera y toda mi vida he visto la lucha de las personas que quieren migrar, las vidas que se construyen y que, por desgracia, se ven separadas en circunstancias a veces horribles. Hoy la deportación ya no tiene que ver con algo ilegal, eso en estos tiempos lamentablemente es muy distinto. Esta historia es de dos personas que están separadas, pero que saben que un día se volverán a ver”.