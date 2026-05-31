‘For You’ es una introducción perfecta a Requin Chagrin

‘Décollage‘ está siendo el Disco de la Semana en JENESAISPOP. Se trata de un estupendo nuevo trabajo de la banda francesa Requin Chagrin, asociada a ese subgénero del indie-rock conocido como «reverbcore», caracterizado por su sonido extremadamente reverberizado y melancólico heredero del dream-pop, el post-punk el shoegaze, pero identificable como estilo propio, también.

En este álbum, el proyecto liderado por Marion Brunetto profundiza en ese sonido evocador y cinematográfico, como señala Jaime Cristóbal en su crítica, a través de bangers como ‘For You’, nuestra Canción Del Día de hoy.

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‘For You’ era uno de los temas destacados de la reseña y también uno de los sencillos oficiales del álbum. Sobresale por «su riff de guitarra al estilo de los grandes maestros galos del pop romántico twangy ochentero, Indochine». No es una referencia casual: el líder de la banda, Nicola Sirkis, edita a Requin Chagrin a través de su sello. Todo queda en casa.

La letra de ‘For You’ dibuja una imagen emocional marcada por la incertidumbre, el aislamiento emocional y el anhelo de encontrar una guía. Así lo sugieren versos como «Au bord du monde» («en el borde del mundo»), «Tu nous laissais dans l’ombre» («nos dejabas en las sombras») o las referencias a un mundo que se derrumba presentes en frases como «tout s’effondrera» y «tout s’écroulera».

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El estribillo desarrolla el contraste entre oscuridad y luz que vertebra toda la canción. De los tonos azules y negros de «dans le bleu, dans le noir», asociados a la soledad y la desorientación, se pasa a una imagen luminosa que representa el encuentro con alguien capaz de servir de guía: «Fais la lumière, tes yeux comme un phare». Marion canta algo así como «trae la luz, tus ojos son como un faro», convirtiendo a esa figura en un punto de referencia en medio de la incertidumbre.

