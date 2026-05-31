Jay-Z tira beef a Ye, Drake y Nicki en su regreso al escenario

Jay-Z ha vuelto a los escenarios después de cinco años como cabeza de cartel del Roots Picnic de Filadelfia. La actuación ha incluido un repaso de más de 30 canciones a lo largo de 90 minutos, con apoyo de The Roots y apariciones de invitados como Jazmine Sullivan, Meek Mill o Bilal.

El momento más comentado de la noche ha sido el “freestyle” a capela de cuatro minutos que se marca el rapero tras abrir con ‘Hovi Baby’. Una improvisación no ensayada previamente en la que Jay-Z lanza shade a tres figuras clave del rap actual que le han atacado en el pasado: Kanye, Nicki Minaj y Drake.

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La frase (supuestamente) dirigida a Drake, “Them crackers got your publishing checks, go talk tough to them, don’t talk success to me”, hace referencia a los derechos editoriales, a los ejecutivos blancos en posiciones de poder en la industria musical («crackers») y a la obsesión del canadiense por el éxito comercial.

Sobre Nicki Minaj, el rapero parece aludir a su relación con Kenneth Petty, al que se refiere como el “Ken” de Nicki (en referencia al personaje Ken de Barbie, tiene sentido porque Nicki es la Barbie del rap). La mención a los “republicanos MAGA” es ya blanco y en botella.

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También lanza Jay-Z una respuesta directa a Kanye West por sus comentarios del año pasado sobre Beyoncé y sus hijos: “¿Has oído hablar de los niños prodigio? Mis hijos son algunos de ellos, ¿es que no tenéis ninguna vergüenza?”.

Pese a las pullas, el repertorio de Jay-Z incluyó varios temas de ‘Watch the Throne‘ (2011), su álbum conjunto con Kanye West, como se puede apreciar en Setlist.fm.