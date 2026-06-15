Homenajes a Oliver Tree, Gaspi y el director de vídeos musicales Lucas Vignale

El choque entre dos helicópteros que ocurrió este domingo 14 de junio en Río de Janeiro dejó seis personas fallecidas, según lo reflejado en el listado del vuelo. Además de los pilotos de ambos vehículos, entre los fallecidos están el artista Oliver Tree, el youtuber Gaspi, el director de vídeos musicales Lucas Vignale y el productor brasileño Lucas Brito Chaves.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, ha asegurado que ambos pilotos trabajaban como instructores de aviación y contaban con «mucha experiencia». Las causas del accidente están siendo investigadas en estos momentos. Dado el chocante suceso, Internet se ha volcado con los fallecidos y diferentes figuras mediáticas han compartido sus homenajes a las víctimas.

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Oliver Tree, de 32 años, es descrito por Anthony Fantano como «el Andy Kaufman del pop», mientras que Bebe Rexha asegura que había grabado una canción con él para su nuevo disco y dice estar «en shock». Por otro lado, el artista estadounidense era expareja de Melanie Martinez, la cual le ha dedicado un extenso texto en Instagram: «Es muy difícil entender cómo alguien con el que compartiste una época tan específica y formativa de tu vida puede irse de repente».

Gaspi, de nombre completo Gaspar Prim, era más conocido en los círculos de YouTube, a raíz de sus bromas con cámara oculta en las calles de Buenos Aires. De tan solo 23 años, el argentino había aparecido en vídeos junto a los creadores más grandes de España, desde Ibai Llanos hasta El Rubius, llegando incluso a competir en La Velada. «Qué mierda es esta vida a veces», ha escrito Llanos en X. El Rubius, sin embargo, ha dedicado un bonito mensaje: «Pocas veces conoces en este mundo a alguien tan creativo, talentoso y buena persona».

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Lucas Vignale había trabajado como director de vídeos musicales para artistas como Bizarrap, Trueno, Duki o Nicki Nicole. Tenía 29 años. Nicole ha asegurado estar «sin palabras» y ha agradecido al director argentino el compartir su arte con ella. Bizarrap también ha dedicado un mensaje al artista fallecido: «Luquitas, no hay palabras. Solo espero que puedas descansar en paz».

Melanie Martinez remembers ex-boyfriend Oliver Tree in heartfelt tribute after his passing: “Been an absolute wreck today. It's really hard to understand how someone who you once shared such a specific and formative time of your life with can all of a sudden be gone.” pic.twitter.com/Gjqo5dZZbU — Pop Crave (@PopCrave) June 14, 2026

I’m in shock. I was in the middle of my cd signing in nyc when I found the news of Oliver tree. I can’t believe it. We recorded a record together to be on dirty blonde. He was so smart . Passionate. Talented. Kind. I’m so sad. May he rest in peace. — Bebe Rexha (@BebeRexha) June 14, 2026

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