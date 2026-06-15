Así suena vikini: los Canut colaboran, Hidrogenesse producen

vikini son el descubrimiento perfecto para los amantes de la estética vintage y ensoñadora de los 50, pero también para los fans de Hidrogenesse. No vienen de la nada: Sally Canut es la hija de Mauro Canut, que colabora en las composiciones del grupo junto a su hermano Nacho. Eso sí, nepobabies o no, las canciones de vikini son joyas por sí solas.

Fichadas en El Volcán, Sally y Martina tan solo tienen tres temas publicados. Según indica su ficha de artista, estas son «amigas desde el colegio» y tienen «18 años recién cumplidos: «Han compuesto varias canciones que se irán publicando en los próximos meses con la colaboración de Nacho y Mauro Canut y la producción de Hidrogenesse». La nota también hace referencia a «la supervivencia de los dúos femeninos en el pop español».

- Publicidad -

‘calendariogris’ es el último y melancólico single del grupo, perfecto para llorar en un soleado día de verano. Tanto en este como en ‘tumba’ y ‘lo RARO’, la producción del dúo catalán se llena de sintetizadores, como es normal, pero también toma un camino lofi y vintage. ‘tumba’, en concreto, se sitúa entre la Amaia más Disney y una demo casera del Sufjan Stevens más bucólico.

«Una vez, prometiste quererme una eternidad / Debe ser que te has olvidado / No sé que pensar», cantan en esta canción. También entonan sobre casualidades, «abrazar lo que me asusta» y «despreciar lo que me gusta» en ‘lo RARO’, que si te lo preguntas, es «que soy feliz».

- Publicidad -

Según lo indicado en la página del sello, estas canciones formarán parte de su EP debut, programado para algún momento de 2026. Si ese proyecto es tan bueno como lo que adelantan estos temas, vikini será una de las sorpresas más agradables del año.

- Publicidad - ¿Qué te parece vikini? Me encanta YA.

Sin más.

Tienen un potencial enorme! Ver resultados