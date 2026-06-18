Sonorama anuncia cartel por días: cuándo actúan ruso, Rigo, Guitarrica, Bebe…

Sonorama Ribera, que se celebra entre los días 5 y 9 de agosto en Aranda de Duero con JENESAISPOP como medio colaborador, anunció su cartel con más de 150 bandas de una sola tacada. Pero aún no había desvelado su programación por días, que se revela hoy. El miércoles 5 de agosto será el turno de artistas como pablopablo, Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina, León Benavente, Bebe, Carlangas o La Cabra Mecánica.

El jueves 6 será una de las jornadas más potentes, pues se reunirá a Guitarricadelafuente, Rigoberta Bandini, Rusowsky, Rvfv, los internacionales We Are Scientists, y gente tan dispar como Nacho Vegas, Ramoncín y Ángeles Toledano.

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El viernes 7 será el día de Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca y Samuraï, pero también de Ángel Stanich, Coti, Depresión Sonora o Soleá Morente, entre muchos otros.

El sábado 8, entre los nombres más visibles, La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro, Xoel López, Ojete Calor, Belén Aguilera, El Mato a un Policia Motorizado o Repion. Finalmente, el domingo 9 se pondrá el broche de oro al festival con Drugos, La Regadera, Niños Bravos y Sarria, entre otros.

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Las entradas de día salen este viernes 19 de junio a las 12:00h, cuando se pondrán a la venta en la web del festival. Hay una promoción especial con los siguientes precios:

Miércoles: 30€ (+GG)

Jueves: 45€ (+GG)

Viernes: 45€ (+GG)

Sábado: 45€ (+GG)

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Como siempre, volverá el escenario de La Plaza del Trigo, así como otros rincones emblemáticos del pueblo como Plaza La Sal y las actividades paralelas que van más allá de la música: Sonorama Baby, Catas Ribera del Duero, las charangas, almuerzos en las bodegas, showcases, Sonorama también se escribe… Por último, recordar que el festival dispondrá de zona de acampada y estará ubicada en el Parque del General Gutiérrez, con mejoras en su espacio y un precio de 22€ + GG para todos los días del evento.