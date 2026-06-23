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Olivia Rodrigo logra su primer top 1 en JNSP

iko
Por iko

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Olivia Rodrigo logra su primer top 1 en JNSP

Por iko
2


Olivia Rodrigo logra ser lo más votado esta semana en JENESAISPOP, al obtener el 51% de los votos en Instagram con ‘stupid song’. Es su primer top 1 en nuestro top 40 semanal. Cada canción en esta era ha ido gustando más que la anterior: ‘drop dead’ llegaba al número 5, y luego ‘the cure’ al número 2. En álbumes anteriores, ‘vampire’ entró al puesto 3 contenida por ‘Padam Padam’ de Kylie y una de las colaboraciones de Amaia con Alizzz. Un par de años antes, ‘drivers license’ quedaba en el puesto 14.

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Aparte de Olivia Rodrigo, la entrada más fuerte estos días es la de Avalanches con Jamie x, que aparece por el top 5. Belén Aguilera y Ellie Goulding llegan al top 20. Otras entradas en lista son las de Paycheque, Tinashe, Joshua Idehen y Vince Staples.

Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

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Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 stupid song Olivia Rodrigo
2 4 2 2 Bar Manolo SVSTO
3 6 3 2 UNA PERSONA TRISTE Los Punsetes
4 8 4 2 Prophecy at 1420 MHz Boards of Canada
5 5 1 Every Single Weekend The Avalanches, Jamie xx
6 3 3 3 hate that i made you love me Ariana Grande
7 1 1 7 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
8 5 2 4 SS26 Charli XCX
9 2 2 4 the cure Olivia Rodrigo
10 16 6 5 Mi catedral Triángulo de Amor Bizarro
11 7 3 5 I'm your girl right? Tove Lo
12 18 12 2 Venus in the Zinnia Aldous Harding
13 23 4 6 Happy Now Lykke Li
14 27 14 3 Adiós con alegría Anni B Sweet
15 21 15 2 Days We Left Behind Paul McCartney
16 16 1 mejores momentos Belén Aguilera
17 17 1 Black Prada Dress Ellie Goulding
18 12 1 9 I Feel So Free Madonna
19 17 17 3 Yo quiero enamorarme de ti La Estrella de David
20 9 7 3 Girl Like Me PinkPantheress
21 13 2 7 RUNWAY Lady Gaga, Doeccii
22 32 22 4 Odio la música Cariño
23 11 6 4 ORIGAMI! Kesha
24 30 1 18 Reliquia Rosalía
25 25 1 Heatwave Paycheque
26 26 1 Too Easy Tinashe
27 22 3 6 Rock Music Charli XCX
28 14 11 3 pequeñita! Judeline
29 29 1 33 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
30 10 10 2 I Knew It, I Knew You Taylor Swift
31 31 5 9 drop dead Olivia Rodrigo
32 15 15 3 The Wave Jungle
33 26 15 5 Upside Down Natalie Imbruglia
34 37 14 5 Together The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
35 33 23 4 What's Done Is Done Jorja Smith
36 36 1 Mum Does the Washing Joshua Idehen
37 37 1 Blackberry Marmalade Vince Staples
38 25 3 9 Ride Jessie Ware
39 38 3 17 Dying for You Charli XCX
40 19 19 2 Butterfly Feelings Icona Pop
Candidato Canción Artista
Caravaggio DELLAFUENTE
Material Lover SIENNA SPIRO
Una casa en el Teide Gara Durán, Barry B
Oda a Géminis Algora
Not Around Anymore Broken Social Scene
Troleo Cupido, l0rna
Club to Your Arms Rose Gray
New Religion Bebe Rexha, Faithless
MALAFOLLÁ Lori Meyers
Sáfica Paula Felices

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