Olivia Rodrigo logra su primer top 1 en JNSP

Olivia Rodrigo logra ser lo más votado esta semana en JENESAISPOP, al obtener el 51% de los votos en Instagram con ‘stupid song’. Es su primer top 1 en nuestro top 40 semanal. Cada canción en esta era ha ido gustando más que la anterior: ‘drop dead’ llegaba al número 5, y luego ‘the cure’ al número 2. En álbumes anteriores, ‘vampire’ entró al puesto 3 contenida por ‘Padam Padam’ de Kylie y una de las colaboraciones de Amaia con Alizzz. Un par de años antes, ‘drivers license’ quedaba en el puesto 14.
Aparte de Olivia Rodrigo, la entrada más fuerte estos días es la de Avalanches con Jamie x, que aparece por el top 5. Belén Aguilera y Ellie Goulding llegan al top 20. Otras entradas en lista son las de Paycheque, Tinashe, Joshua Idehen y Vince Staples.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|stupid song
|Olivia Rodrigo
|2
|4
|2
|2
|Bar Manolo
|SVSTO
|3
|6
|3
|2
|UNA PERSONA TRISTE
|Los Punsetes
|4
|8
|4
|2
|Prophecy at 1420 MHz
|Boards of Canada
|5
|–
|5
|1
|Every Single Weekend
|The Avalanches, Jamie xx
|6
|3
|3
|3
|hate that i made you love me
|Ariana Grande
|7
|1
|1
|7
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|8
|5
|2
|4
|SS26
|Charli XCX
|9
|2
|2
|4
|the cure
|Olivia Rodrigo
|10
|16
|6
|5
|Mi catedral
|Triángulo de Amor Bizarro
|11
|7
|3
|5
|I'm your girl right?
|Tove Lo
|12
|18
|12
|2
|Venus in the Zinnia
|Aldous Harding
|13
|23
|4
|6
|Happy Now
|Lykke Li
|14
|27
|14
|3
|Adiós con alegría
|Anni B Sweet
|15
|21
|15
|2
|Days We Left Behind
|Paul McCartney
|16
|–
|16
|1
|mejores momentos
|Belén Aguilera
|17
|–
|17
|1
|Black Prada Dress
|Ellie Goulding
|18
|12
|1
|9
|I Feel So Free
|Madonna
|19
|17
|17
|3
|Yo quiero enamorarme de ti
|La Estrella de David
|20
|9
|7
|3
|Girl Like Me
|PinkPantheress
|21
|13
|2
|7
|RUNWAY
|Lady Gaga, Doeccii
|22
|32
|22
|4
|Odio la música
|Cariño
|23
|11
|6
|4
|ORIGAMI!
|Kesha
|24
|30
|1
|18
|Reliquia
|Rosalía
|25
|–
|25
|1
|Heatwave
|Paycheque
|26
|–
|26
|1
|Too Easy
|Tinashe
|27
|22
|3
|6
|Rock Music
|Charli XCX
|28
|14
|11
|3
|pequeñita!
|Judeline
|29
|29
|1
|33
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|30
|10
|10
|2
|I Knew It, I Knew You
|Taylor Swift
|31
|31
|5
|9
|drop dead
|Olivia Rodrigo
|32
|15
|15
|3
|The Wave
|Jungle
|33
|26
|15
|5
|Upside Down
|Natalie Imbruglia
|34
|37
|14
|5
|Together
|The Avalanches, Nikki Nair, Jessy Lanza
|35
|33
|23
|4
|What's Done Is Done
|Jorja Smith
|36
|–
|36
|1
|Mum Does the Washing
|Joshua Idehen
|37
|–
|37
|1
|Blackberry Marmalade
|Vince Staples
|38
|25
|3
|9
|Ride
|Jessie Ware
|39
|38
|3
|17
|Dying for You
|Charli XCX
|40
|19
|19
|2
|Butterfly Feelings
|Icona Pop
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Caravaggio
|DELLAFUENTE
|–
|Material Lover
|SIENNA SPIRO
|–
|Una casa en el Teide
|Gara Durán, Barry B
|–
|Oda a Géminis
|Algora
|–
|Not Around Anymore
|Broken Social Scene
|–
|Troleo
|Cupido, l0rna
|–
|Club to Your Arms
|Rose Gray
|–
|New Religion
|Bebe Rexha, Faithless
|–
|MALAFOLLÁ
|Lori Meyers
|–
|Sáfica
|Paula Felices