Kiko Veneno y BRONQUIO le dan sentido al verano en ‘Helicrisum’

Kiko Veneno vuelve a la rumba veraniega en el primer adelanto del que será su nuevo disco, el 21º de su carrera. Este está producido por BRONQUIO y llegará el próximo 6 de noviembre. Por el momento, podemos disfrutar de la música de Kiko mientras tomamos el sol, tal y como manda ‘Helicrisum’. Es la Canción del Día.

El tema está bautizado por la flor del mismo nombre, más conocida popularmente como siempreviva. Su aceite es conocido por poseer propiedades antiinflamatorias y regeneradoras, y hasta es usada en un ritual de purificación típico de la noche de San Juan. Por eso, ‘Helicrisum’ fue publicada el 23 de junio.

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La letra es tan pura como la flor a la que hace referencia, con Veneno cantando sobre irse al sur «con la mochila vacía» mientras recuerda «la primera vez que te metiste en mi alma» con esa poesía cotidiana que tan bien se le da escribir: «Yo me perdí siguiendo el olor que viene del mar / Me acuerdo de ti cada vez que lo siento», entona.

La producción de BRONQUIO es sutil, dejando brillar a la guitarra de Kiko y añadiendo algunos arreglos de eléctrica, pasada por mil efectos, y sintetizador cuando toca. ‘Helicrisum’ es deliciosamente sencilla, perfecta para tocarla en un porche a pie de playa. A veces, con eso es suficiente.