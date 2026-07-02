Rufus Wainwright, enamorado de Bad Bunny: «Me acostaría con él»

Rufus Wainwright acaba de visitar España para asistir a la gala de los Premios MADO, donde ha recibido un galardón por su compromiso con el colectivo LGTBIQ+. Allí también ha posado junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Además, el autor de ‘I Don’t Know What It Is’ se ha sentado a charlar con El País, donde ha dejado un llamativo titular sobre Bad Bunny: como medio mundo, confiesa que está enamorado de él y que le gustaría «acostarse» con el cantante puertorriqueño. «Es tan guapo», asegura.

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A continuación, Wainwright deja una interesante reflexión sobre la heterosexualidad de Benito Antonio Martínez Ocasio: «Parece tan cómodo cuando está rodeado de gais. Es de esos tíos heterosexuales que sabes que son heterosexuales precisamente porque están cómodos entre tíos gais. ¿Sabes a lo que me refiero? Y eso lo hace todavía más sexy, si cabe». Eso sí, el canadiense reconoce que no conoce demasiado la música de Bad Bunny.

La entrevista está llena de pequeñas perlas. Wainwright habla de sexualidad y recuerda que empezó a mantener relaciones sexuales con 13 años, cuando hacía cruising con desconocidos. Sin embargo, explica que una agresión sexual que sufrió en Londres y la epidemia del sida le hicieron replantearse aquella etapa: durante una década estuvo convencido de que iba a morir de sida e incluso llegó a aceptar la posibilidad de morir siendo muy joven.

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Cuando El País le comenta que, gracias a la PrEP, ese miedo ya no existe en la misma medida, Wainwright no se muestra del todo optimista: «Los jóvenes son más libres que nosotros, pero también tienen más problemas, como la inteligencia artificial o la crisis medioambiental».

Por otro lado, Wainwright recuerda que el primer hombre del que se enamoró fue un instructor de tenis francés de un campamento al que también acudía el «Satán» Jeffrey Epstein. Además, habla con cariño de otros artistas, como Rosalía, de la que dice que canta «con una precisión increíble», y de su amistad con Björk: revela que a veces se escriben mutuamente y que la islandesa puede llegar a enviarle «80 emojis» en un solo mensaje.